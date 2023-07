“Ze mogen allemaal blijven”: na klinkende Genkse zege gaat focus (met hometrainers en R&B-muziek) op Servette

Roteren en toch simpel 0-4 winnen op de openingsspeeldag. Tegen RWDM werd onderstreept dat Wouter Vrancken smaken te over heeft. “In de breedte is dit de sterkste kern die ik hier heb gekend”, zei aanvoerder Bryan Heynen. Het vizier ging, met behulp van hometrainers en R&B-muziek, al snel richting Servette-thuis.

KIJK. Vrancken: “Geen perfecte avond, maar wel een goeie”

Matias Galarza, Yira Sor en Anoaur Ait El Hadj begonnen in het Edmond Machtensstadion. Drie jongens die (in de loop van) vorig seizoen gehaald werden, maar wiens impact in dat straffe jaar dat Racing Genk kende verwaarloosbaar was. Dit seizoen, een mét Europees voetbal, zal het anders zijn.

Genk heeft de wapens om te roteren. In Brussel behoorden zomeraanwinsten Joris Kayembe en Christopher Bonsu Baah niet eens tot de wedstrijdkern. Alieu Fadera, een andere nieuwkomer, startte in plaats van assistkoning Mike Trésor, die net als Tolu en El Khannouss later inviel. Fadera scoorde en forceerde een strafschop. “Het is fijn om meteen impact te hebben”, vond de Gambiaan. “Je wilt altijd betrokken zijn. Mijn integratie bij Genk verloopt zeer goed. Je moet de principes onder de knie krijgen en dat lijkt vlot te gaan.”

Dankzij een rake strafschop van Heynen en goals van Daniel Muñoz en Carlos Cuesta won een Genk in spaarstand met 0-4. Doordat RWDM voor rust twee keer het doelhout had getroffen, weigerde Wouter Vrancken van een perfecte avond te spreken. “Maar het was wel een goeie”, zei de coach. “Er waren momenten in de eerste helft waar we beter moesten doen op hun counters. Uiteindelijk was er niet veel op aan te merken.”

Matias Galarza.

“Niemand moet weg”

Een maand voor het sluiten van de transfermarkt is Vrancken tevreden met de kwaliteit van zijn selectie. “Buiten Samatta is er niemand vertrokken. We hebben geanticipeerd op mogelijke vertrekkers (denk aan Trésor en Paintsil, red.), maar laat duidelijk zijn dat er van mij niemand weg hoeft en ze allemaal mogen blijven”, klonk het. “Enkel in de spits zitten we niet zo breed, hoewel Sor het daar goed deed vandaag. Neen, ik ben tevreden met hoe het nu is op dit moment.”

Heynen dacht er net zo over. “In de breedte is dit de sterkste kern die ik hier al heb meegemaakt. We hebben voorlopig iedereen kunnen houden en er zijn een paar spelers bijgekomen. Iedere positie is dubbel bezet. Iedereen kan starten. Het is goed dat jongens als Galarza, Sor en Ait El Hadj meteen dit niveau halen. Zo weet de coach ook dat hij in deze drukke periode – we spelen de komende weken altijd een midweekmatch – op iedereen kan rekenen.”

Daniel Muñoz scoorde zijn eerste van het seizoen.

R&B op de hometrainer

Alles wel dus bij KRC Genk, al ligt het zwaartepunt van de mercato natuurlijk meer naar het einde van de markt. Dat besef is er, maar de boodschap in Limburg is dat de focus gaat op wat de club zelf onder controle heeft. En dat is de eerstvolgende hindernis: het belangrijke duel tegen Servette van woensdag. Dan moet kwalificatie voor de derde voorronde van de Champions League afgedwongen worden.

Daarom ging de knop zaterdagavond al rigoureus om. Na wat high fives met staf en bestuur kropen de spelers in de catacomben van het Edmond Machtensstadion op hometrainers. Alles voor de recuperatie. De sfeer zat goed. McKenzie en Paintsil verzorgden per draagbare speaker voor de muziek. De naam van het nummer moeten we u schuldig blijven. Het was iets met een stevige bass. R&B-achtig. “Ik moet meegaan met de muziekkeuze, gelukkig ben ik de moeilijkste niet”, lachte Heynen, om vervolgens nog eens het belang van Servette-thuis te onderstrepen. “Zoals je ziet zijn we er nu al mee bezig. Als we Servette uitschakelen zijn we minstens zeker van Europa League. We gaan er alles aan doen om te winnen.”

Volledig scherm © BELGA