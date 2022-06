Wouter Vrancken overschouwt eerste trainingsdagen bij Racing Genk: “Momenteel zijn nieuwkomers niet broodnodig”

Racing GenkHet tempo op training wordt gaandeweg opgeschroefd. Het aantal tactische ingrepen van Wouter Vrancken ook. En volgens de coach moeten we niet per se veel in- en uitgaand verkeer verwachten bij Racing Genk. “Ik geloof in de kwaliteiten die hier aanwezig zijn.” Een stand van zaken in Genk.