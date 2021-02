Wissel van de wacht bij KRC Genk: Van den Brom kiest voortaan voluit voor Vandevoordt onder de lat

KRC GenkMaarten Vandevoordt is de nieuwe nummer één van Racing Genk. De 18-jarige doelman die in de beker speelde tegen STVV krijgt vanaf nu de voorkeur op Danny Vukovic. “Hij is er klaar voor”, zegt John van den Brom

Wissel van de wacht bij Racing Genk. John van den Brom kiest vanaf nu voluit voor Maarten Vandevoordt in doel, Danny Vukovic verhuist naar de bank. “Hij is klaar”, zegt John van den Brom. “Niet alleen ik, maar ook de staf en de hele club hebben heel hoge verwachtingen voor Maarten Vandevoordt. Uiteindelijk moet er een keer een moment komen om de switch te maken. Daarin moet je natuurlijk ook de rol van Danny Vukovic binnen deze club in acht nemen. Hij is al heel lang bij de club, hij is aanvoerder én hij heeft heel veel ervaring. Maar ik hoef jullie niet te vertellen dat hij niet in zijn beste fase zit en dat heb ik hem ook verteld. Bij keepers grijp je normaal niet zo snel, maar wij vinden dat dit het juiste moment is voor Vandevoordt om te tonen wat hij in zijn mars heeft. En daar hebben wij alle vertrouwen in.”

Vukovic was ook kapitein bij Genk én vertolkte een belangrijke rol in de kleedkamer. “Danny is op en top prof, hij vindt het moeilijk te accepteren dat hij gepasseerd is. Maar ergens begrijpt hij het ook wel. Hij is 35, hij wist dat dit moment eraan zat te komen. En geloof mij, aan zijn rol in de kleedkamer zal weinig veranderen.”

Vandevoordt staat in Genk al langer bekend als één van de grootste talenten. Op 10 december 2019 kreeg hij ook zijn kans in het Champions League-duel tegen SSC Napoli, waardoor hij met 17 jaar en 287 dagen de jongste doelman ooit werd op het Kampioenenbal. Een debuut dat overigens niet al te best verliep, na amper twee minuten verslikte hij zich in een terugspeelbal en incasseerde hij een knullige goal. Maar Vandevoordt toonde zich mentaal sterk en keepte de volgende wedstrijden sterk. Begin dit seizoen koos Hannes Wolf nog voor de van aan achillespeesblessure herstelde Vukovic. Vandevoordt kwam dit seizoen wel al twee keer in actie in de competitie toen Vukovic out was met Covid. Vanaf nu krijgt hij dus voluit zijn kans.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA