Winteraanwinst Yira Sor helpt matig Genk aan zege: “Het waren lastige maanden voor mij”

JUPILER PRO LEAGUEDe voorlaatste in de stand had op het veld van de leider bijna 60 procent balbezit. Het zegt alles over de moeizame avond die Genk tegen Zulte Waregem kende. Toch won Racing, dankzij zijn nieuwe aanvaller Yira Sor. “Ik scoor zelden met links, maar dit was wel een van mijn betere goals.”

Bibberend en met klapperende tanden stond de Nigeriaanse winteraanwinst van Genk na de match de pers te woord. Je zou denken dat hij wel wat gewend was van bij zijn vorige club Slavia Praag. Zoveel frisser zal het nu in Tsjechië toch niet zijn? De ijzige wind die door de Cegeka Arena raasde, maakte dat de gevoelstemperatuur behoorlijk laag was, dat wel. Gelukkig was daar Kevin Van Dessel – T1 voor een dag – die zijn jas aan de matchwinnaar afstond.

Dat verdiende Yira Sor ook wel. Met een heerlijke goal zette hij zijn nieuwe club al vroeg op een 1-0-voorsprong. Bal goed meenemen, twee man dribbelen en verwoestend hard uithalen met je mindere linker. Je visitekaartje afgeven, heet dat. Verder toonde hij zich snel en doelgericht. Een veelbelovend basisdebuut dus. “De coach (Wouter Vrancken, red.) zei me voor de match dat ik niet hoefde te twijfelen. Gewoon relaxed spelen en niet bang zijn om fouten te maken. Ik moest op instinct voetballen en dat is gelukt, denk ik. Ik scoor zelden met links, maar dit was wel een van mijn betere goals.”

Dankzij Onuachu

Genk wilde Sor al in de zomer naar Limburg halen om het vertrek van Junya Ito op te vangen. De club had er toen een recordsom voor over, maar Slavia trok na lang getalm de stekker uit de deal. Vervolgens speelde de 22-jarige aanvaller nog amper. “Het waren lastige maanden voor mij”, gaf Sor toe. “Ik liep een vervelende liesblessure op die me enkele maanden kostte. Ik heb geprobeerd terug in de ploeg te komen, dat werd moeilijk.”

Quote De geschorste Wouter Vrancken volgde de match thuis in Sint-Trui­den. Maandag mag hij in principe Anouar Ait El Hadj (Anderlecht) verwelko­men.

Er was iets gebroken tussen Sor en de club, waardoor Racing deze winter kon toeslaan. Voor een verlaagd bedrag - zo’n 6,5 miljoen euro - verhuisde hij alsnog naar de Cegeka Arena. “Genk bleef in mij geloven. Ze zagen iets in me. Zelfs toen ik niet top was, bleven ze met me bezig. Dat waardeerde ik. Na een goeie campagne in de Conference League had ik meerdere opties, maar ik zag Genk als de ideale plek om mij te ontwikkelen. Ik belde met mijn landgenoot Paul Onuachu en die vertelde hetzelfde. De aanpassing verloopt intussen vlot, al ben ik fysiek nog lang niet 100 procent.”

Vrancken thuis

Zo gaf Yira Sor Genk een welkome kwaliteitsimpuls. De leider verkeert namelijk even niet in zijn beste vorm. Het moet met een niet al te brede selectie zich door een periode van vijf matchen op dertien dagen tijd worstelen. Een uitdaging voor de ploeg van Vrancken. Al moet gezegd: Genk werd vaak geprezen als beste ploeg van België, het wist tegen Essevee zoals zo vaak in mindere matchen de drie punten toch weer over de streep te trekken. En zoals de oude voetbalwijsheid luidt: de ploeg die zijn slechte matchen wint, wordt kampioen. Niet voor niets telt Genk na twintig speeldagen al één punt meer dan vorig seizoen na 34.

De offday tegen Zulte Waregem had ook zijn verzachtende omstandigheden. Behalve Muñoz en Paintsil was Vrancken geschorst. De trainer volgde de match thuis in Sint-Truiden en trok nadien nog naar het stadion. Onuachu en El Khannouss – beetje last aan de hamstring vorige wedstrijd – begonnen op de bank. Hun vervangers Samatta en Castro konden niet overtuigen.

De opdracht is nu simpel. Genk wil de uitwedstrijden tegen Westerlo en Eupen (morgen en vrijdag) zonder puntenverlies doorkomen. Het mooie voetbal komt later wel. Maandag voegt het in principe met Anouar Ait El Hadj (Anderlecht) een nieuwe speler aan zijn selectie toe. Een extra wisselmogelijkheid voor Vrancken. Altijd welkom in drukke tijden.