“Wij stress? Gezien hoe dominant we waren?” Leider Genk wil na slinkende bonus niet weten van nervositeit

En toen bedroeg de voorsprong nog vijf punten. Racing Genk speelde tegen Union een sterke eerste helft . Toch ging het met een achterstand de rust in en die kwam het in de tweede helft niet meer te boven: 1-2. Wordt men stilaan nerveus bij de leider? “Neen hoor, anders zouden we niet zo dominant zijn”, zei trainer Wouter Vrancken.

KIJK. Vrancken: “Wij stress? We waren dominant tegen Union”

“Op vijf minuten tijd geven we het hier uit handen. Bij die fases gingen we in de fout.” Vrancken zei het zonder te zuchten. De Genkse T1 had een flashback naar de thuisnederlaag tegen Antwerp (0-1) van een maand geleden. “Toen was de dominantie zelfs nog groter.” Datzelfde dubbele gevoel: tevreden ondanks een nederlaag. Wat kan je ermee?

Genk begon inderdaad sterk aan de topper. Samatta – verder onzichtbaar – schoot al na anderhalve minuut een eerste keer in de handen van Moris. Buiten een counter waarin Vertessen gevaarlijk werd, gaf het niks weg. Het creëerde kansen en kwam via een rake strafschop van Heynen op voorsprong. Even leek Muñoz de score te verdubbelen, maar de Colombiaan stond buitenspel.

Dat afgekeurde doelpunt was een van die cruciale momentjes die voor de thuisploeg verkeerd vielen. Na rust zou de 2-2 van McKenzie nog worden afgekeurd wegens hands. “En bij de eerste goal kreeg Muñoz een hand in zijn gezicht”, zag Vrancken, die zich geregeld leek op te winden aan de zijlijn. “Ik denk dat de ref wel wat strenger had mogen zijn bij het tijdrekken.”

Volledig scherm Vrancken. © Photo News

Zat iets in, maar Union was niet voor de schoonheidsprijs naar het mooie Limburg afgereisd. Waarom zou het? Na een intense week kozen de Brusselaars volop voor zakelijkheid, iets wat ze heel goed beheersen. Hoe irritant dat soms ook is. Twee flitsen van Adingra bleken voldoende om de overwinning over de streep te trekken. De muur die ze daarna optrokken, bleek te stevig gebouwd voor Genk.

Een echte kans had Racing in de tweede helft niet meer gehad. “We hadden toen nochtans ook de dominantie”, vertelde Vrancken. “Je weet dat zij sneller in blok gaan staan en het moeilijker wordt om kansen te creëren. De laatste bal moet dan juist zijn. Dat is niet gelukt. Maar we hadden hier 70 procent balbezit tegen een sterke ploeg als Union. Onze expected goals lag drie keer zo hoog als dat van de tegenstander. Over de hele wedstrijd mogen we tevreden zijn. Alleen is het jammer dat we onszelf niet belonen.”

Heel jammer, want Genk ziet zijn tot voor kort riante voorsprong op Union slinken tot vijf punten. Na een 5 op 15 kan zoiets gebeuren natuurlijk. Wat doet dat met het stressniveau bij de koploper? “Stress? Ik zag geen nervositeit bij mijn ploeg hoor. We waren voetballend goed, anders kun je niet zo dominant zijn tegen een sterke tegenstander. Ook lieten we ons na onderbrekingen niet uit onze concentratie brengen en wilden we direct het spel weer opstarten. Ik moet mijn jongens net feliciteren dat ze het op die manier bleven proberen.”

Volledig scherm Trésor. © BELGA

Voorkomen dat de mindere resultaten in de kopjes gaan kruipen is dus de boodschap. Zeker met een lastige uitwedstrijd tegen Cercle Brugge in het verschiet. “We moeten hier doorheen. Het belangrijkste is om te vermijden dat het een negatieve impact op ons goed voetbal gaat hebben”, erkende Vrancken. “En wat de invloed op de stand betreft: het heeft geen zin om er daar nu mee bezig te zijn.”

Hoe zat dat bij de spelers zelf dan? Het is toch een klap om thuis tegen een directe concurrent te verliezen? “Deze onverdiende nederlaag is wel een lastig moment voor ons”, zei Joseph Paintsil. “Matchen winnen is nu het belangrijkste, zo goed mogelijk aan die play-offs starten. Niet alles is verloren hé. We staan nog altijd vijf punten los, maar we weten dat we er iets aan moeten doen”, aldus de Ghanese aanvaller.

KIJK. Heynen: “Nu niet twijfelen aan onszelf”