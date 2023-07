Waarom KRC Genk miljoenen neertelt voor 18-jarige Ghanees die pas drie maanden in Europa speelt

KRC Genk heeft zich gisteren verzekerd van de diensten van Christopher Bonsu Baah. De 18-jarige aanvaller van het Noorse Sarpsborg spreekt misschien niet meteen tot de verbeelding, maar was de recente weken het onderwerp van een stevige transferstrijd, die de Limburgse club in haar voordeel wist te beslechten.

5,2 miljoen euro betaalt Genk voor Bonsu Baah, een bedrag dat via bonussen op kan lopen tot 7 miljoen. “Een recordbedrag voor onze club”, verkondigde Sarpsborg trots op de clubwebsite. Maar er was nog een ploeg bereid om verder te gaan voor de rechtsvoor: het Engelse Brighton dacht aan een constructie van – inclusief bonussen - tien miljoen.

Volledig scherm Christopher Bonsu Baah. © KRC Genk

Het lijkt veel geld voor een 18-jarige Ghanees die pas sinds 30 maart van dit jaar in Europa voetbalt. Bonsu Baah ruilde drie maanden geleden Shooting Stars uit zijn thuisland in voor de huidige nummer vier van Noorwegen. Hij veroverde er meteen een basisplaats en kwam in vijftien officiële wedstrijden tot één goal en twee assists.

Dat zijn niet meteen cijfers om achterover van te vallen, maar in de minuten die hem gegund zijn weet hij een nominatie voor de Golden Boy in de wacht te slepen én Dimitri de Condé helemaal te overtuigen. “Het is een echte dribbelaar die, in combinatie met zijn snelheid, maar al te graag de één tegen één confrontatie met een verdediger opzoekt”, zegt het Genkse Head of Football. Daarbij beschikt Bonsu Baah over een belangrijke kwaliteit: de linkspoot kan zowel binnendoor als buitenom gaan. Behoorlijk zeldzaam voor een flankspeler.

Geen Adingra

Bij Genk besluiten ze om alles op alles te zetten. De vicekampioen weet nog goed hoe het vorig jaar naast Simon Adingra greep. Hij verliet voor 9 miljoen euro Nordsjaelland voor Brighton en werd uiteindelijk verhuurd aan Union. Midden maart zorgde Adingra met een goal en een assist er haast eigenhandig voor dat Union in de Cegeka Arena kwam winnen. Beducht voor een scenario waarin Brighton Bonsu Baah zou kopen en hem zou uitlenen aan de Brusselse club, besluit Genk door te duwen.

Temeer omdat de interesse in Bonsu Baah alsmaar toeneemt. Club Brugge bekijkt hem, Everton informeert. Maar vooral Brighton is concreet en wil ver gaan. Genk beschikt met Joseph Paintsil en Yira Sor al over twee spelers voor zijn positie, maar ziet in het Ghanese raspaardje een buitenkans. Bovendien spelen de Limburgers Europees dit seizoen, staat er in januari een Afrika Cup voor de deur en kan het zomaar zijn dat Paintsil en Mike Trésor nog vertrekken. Slagvaardigheid is een must. Twee weken wachten en Genk zou kansloos zijn, is de gedachte.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

FIFA met Genk

Wat meehelpt is dat de begeleider van de speler Genk goed kent. Shallon Nkeshimana is namelijk ook de makelaar van Trésor. “Er was veel interesse”, bevestigt Nkeshimana, die niet wil ingaan op namen van clubs. “Maar zijn gevoel was het beste bij Genk. Hij wou heel graag naar een club waar hij zich kon ontwikkelen en een vervolgens een mooie stap naar de top zou zetten.”

En zo wordt de transfer in een aantal dagen tijd afgerond. Bonsu Baah blinkt wanneer hij zijn kribbel onder een vijfjarig contract zet. “Toen ik hoorde van de interesse van deze club heb ik geen seconde getwijfeld. Als klein jongetje speelde ik op FIFA met Genk omwille van spelers als De Bruyne en Courtois”, zegt hij.

Volledig scherm Christopher Bonsu Baah © KRC Genk