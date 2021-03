Vukovic neemt afscheid van Racing Genk en keert morgen terug naar Australië

Goodbye mate! Danny Vukovic neemt per direct afscheid van KRC Genk. Hij vertrekt zondag naar Australië, hij doet zijn op het eind van het seizoen aflopende contract niet meer uit. Vukovic wil in zijn thuisland graag zijn echtgenote Kristy ­Vukovic bijstaan bij de bevalling van hun tweede kindje, de geboorte is voorzien in mei. Het echtpaar heeft al één zoontje, Harley.

Graag gezien

Vukovic kwam in juli 2017 op 32-jarige leeftijd over van Sydney FC. Door zijn leeftijd leek hij een atypische Genktransfer, maar hij bleek uiteindelijk van goudwaarde in de titelstrijd. Tijdens het titelfeest ontpopte hij zich zonder twijfel tot het grootste feestbeest. Een Aussie hoef je niet uit te leggen wat drinken is. Vukovic was en is een graag geziene gast in de Genkse kleedkamer, een leider op en naast het veld.

De achillespeesblessure een paar maanden na het behalen van de titel was een flinke streep door zijn rekening. De CL-droom ging plots in rook op. ‘Vuko’ vocht na een maandenlange revalidatie ­terug. Dat de optie in het huurcontract van Thomas Didillon niet werd gelicht, was grotendeels te wijten aan de geweldige comeback van Vukovic. Corona gooide nog even roet in het eten, maar zowel Hannes Wolf als Jess Thorup gaven Vukovic de voorkeur op het aanstormende talent, Maarten Vandevoordt. Tot midden februari, toen Van den Brom de tijd rijp achtte om vol voor Vandevoordt te gaan. Vukovic moest zijn kapiteinsband inleveren en vrede nemen met het statuut van back-up.

Zoals zovelen maakte Vukovic de afweging tussen werk en privé, voetballers zijn ook maar mensen. Het kriebelde alsmaar meer om terug te keren naar zijn geboorteland om daar zijn gezin en familie te vervoegen. Genk toonde veel begrip voor die situatie en werkte actief mee aan een oplossing, waardoor Vukovic nu dus een paar maanden vroeger dan gepland de deur van de Luminus Arena achter zich dichttrekt. Hij speelde uiteindelijk 122 wedstrijden voor Genk en keert met een titel en een Supercup onder de arm terug naar Australië. Een meer dan geslaagde passage in België.

Volledig scherm Danny Vukovic. © Photo News