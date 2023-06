Vicekampioen Racing Genk is er opnieuw aan begonnen: “Het mislopen van de titel is verteerd”

23 dagen na die voor RC Genk zo pijnlijke zondag 4 juni is de ploeg van Wouter Vrancken aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. “Die tik is intussen verwerkt, al is er nog wat ontgoocheling. Normaal als je sportman bent”, zegt de Genkse T1. Nieuwkomer Joris Kayembe was van de partij. Alieu Fadera, onlangs overgekomen van Zulte Waregem, ontbrak.

Soms zijn vakanties te kort, al valt het in de ogen van Wouter Vrancken best mee. “Ik heb even de zinnen op iets anders kunnen zetten en kan er nu weer volop tegenaan”, zegt hij. De schok van de slotspeeldag, van die ene pegel van Toby Alderweireld, is wat gaan liggen in Limburg. “We waren absoluut teleurgesteld, maar dat is verteerd. Als je achteraf terugkijkt hebben we een fantastisch jaar meegemaakt.”

De doelstelling voor het komende seizoen blijft onveranderd. “Play-off 1”, geeft de Genk-coach aan. “Dat moet voor een club als Racing Genk. We moeten niet denken dat we zomaar even het kunstje van vorig jaar kunnen herhalen. Er zijn in België twee clubs die qua budget en kern absoluut moeten meedoen voor de titel en dat zijn Antwerp en Club Brugge. Daarachter komt een hele grote groep.”

Genk wist zich deze mercato al te versterken met Joris Kayembe (Charleroi) en Alieu Fadera (Zulte Waregem), en hoopt Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge en een nieuwe spits nog aan de selectie toe te voegen. “De aankoopoptie voor Ally Samatta wordt niet gelicht”, legt Vrancken uit. “Hij gaat terug naar zijn club van herkomst (Fenerbahçe, red.). De focus ligt nu op het aantrekken van een nieuwe spits. Dimitri de Condé en zijn ploeg zijn daar heel hard mee bezig.”

Omtrent Van Crombrugge is er een impasse. “Meer weet ik er niet van. Het is mijn job ook niet”, zegt Vrancken. “Ik steek mijn energie in de spelers die er wel zijn. Ik ben al heel blij met Kayembe en Fadera, die donderdag zal aansluiten. Ik zie sowieso al meteen veel gretigheid in mijn groep. Ik denk dat de jongens goed beseffen hoe we het vorig jaar gedaan hebben en welke focus er nodig is. Tussendoor mag er gerust gelachen worden, maar als er gewerkt moet worden, dan doen ze dat ook.”

