Van Vercauteren tot Thorup: de trainerswals in de Jupiler Pro League van dit seizoen

RC Genk Onze Gen­k-wat­cher neemt snel afscheid van Hannes Wolf: “Nooit kon hij de juiste snaar raken”

15 september ln een seizoen waarin enkel de eerste vier zich plaatsen voor play-off 1, regeert hoogspanning. Nadat gisteren Bölöni amper 25 dagen tijd gegund werd, neemt Racing Genk tien maanden na zijn aanstelling afscheid van Hannes Wolf. Ook in de Luminus Arena een heilige schrik om in een vicieuze cirkel terecht te komen. De man die technisch directeur Dimitri de Condé overrompelde in de eerste gesprekken, kon de theorie nooit omzetten in de praktijk. Waarom het niet meer boterde tussen Wolf en zijn spelersgroep.