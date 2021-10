Van Holsbeeck steunt zijn ex-coach Van den Brom: “Kijk naar zijn palmares. Vertrouw maar op zijn buikgevoel”

Interviews geeft hij niet meer. Maar voor déze gelegenheid — en uitsluitend over dit onderwerp — wilde ex-Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck wel een uitzondering maken. John van den Brom gaat door een moeilijke periode met Racing Genk, maar in tijden van nood kent m’n zijn vrienden blijkbaar. “Ik heb John na de bekeroverwinning een berichtje gestuurd”, zegt Van Holsbeeck. “Zoals ik hem wel vaker een bericht stuur, we hebben nog steeds een heel goed contact. Mijn deur heeft altijd opengestaan voor John, ook na zijn ontslag bij Anderlecht. Dat moeilijk moment heeft onze relatie niet beïnvloed, dat zegt genoeg over het wederzijds respect dat er is tussen ons.”