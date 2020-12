Van den Brom wil strijd met Club aangaan: “Wij verstoppen ons niet”

Racing GenkRacing Genk als grootste uitdager van Club Brugge. Een rol waar ze zich in Genk wel in kunnen vinden. John van den Brom wil de strijd met blauw-zwart in elk geval aangaan. “Wij verstoppen ons niet.”

Racing Genk blijft de dichtste achtervolger van Club Brugge. De Limburgers willen de rol niet lossen, een driepunter tegen Kortrijk is een must. “Wij verstoppen ons niet, wij willen absoluut in het spoor van Club Brugge blijven”, zegt coach John van den Brom. “Die druk op onze schouders doet ons niets, wij zijn blij dat er op die manier over Racing Genk gesproken wordt. Daar mogen we best fier op zijn.”

Van den Brom kwam ook even terug op het nieuws dat we eerder deze week naar buiten brachten over Joakim Maehle. De Deen is aan zijn laatste weken bezig en zoals de kaarten nu liggen is Atalanta de grootste kanshebber. Maehle verliet de laatste training voor de match tegen Kortrijk uit voorzorg, maar hij zit wel gewoon in de selectie. “Ik weet wel dat er wat speelt en het is logisch dat hij met zijn toekomst bezig is”, zei Van den Brom. “Maar ik heb nog geen enkele keer het gevoel gehad dat hij niet meer met zijn hoofd bij Racing Genk zit. Als hij vertrekt halen we sowieso een vervanger.”

Want ook met Maehle is de spoeling achterin erg dun. Carlos Cuesta is nog niet hersteld van zijn hoofdwonde, opgelopen in het duel met Anderlecht. De Colombiaan is er niet bij tegen Kortrijk. “Tegen Anderlecht probeerden we het op te vangen door Dries Wouters daar neer te zetten, maar ik zie in hem sowieso meer een middenvelder. Om de boel nog te keren hebben we in het slot met twee spitsen gespeeld, maar als we eerlijk zijn was ook dat geen succes. Met drie achterin blijven spelen of toch overschakelen naar een 4-3-3, ik ben er zelf nog niet helemaal uit. Jongens, het blijft toch leuk om over voetbal te lullen, niet?

