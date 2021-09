Van den Brom voor eerste duel in de Europa League: “Voetballend was ik niet heel erg onder de indruk van Rapid, maar het is een ploeg die met het hart speelt”

Leuke en nare herinneringen aan Wenen voor John van den Brom. Hij was erbij in 1995 toen Ajax hier in het Ernst-Happel-Stadion de finale van de Champions League won tegen AC Milan. Alleen viel de Genkse coach destijds naast de selectie, waardoor hij de finale in de tribunes moest volgen. “Maar die avond staat wel voor eeuwig in mijn geheugen gegrift”, vertrouwde hij ons toe op de luchthaven.

Morgen begint Van den Brom aan een nieuw Europees avontuur in Wenen, dit keer met Racing Genk. “We zijn er klaar voor en we hebben er heel veel zin in. Die late gelijkmaker van Union is wel nog even blijven nazinderen. Maar aan de hand van beelden hebben we dat laatste kwartier uitvoerig besproken. De spelers schrokken zelf van wat er allemaal is fout gelopen. Het was een dure les en zoiets mag ons niet meer overkomen. Het moet zakelijker, het moet efficiënter.”

Genk voetbalt morgen tegen een ploeg die niet overloopt van vertrouwen. Van hun eerste zeven wedstrijden in de competitie won Rapid er maar twee. “Maar zij zullen dit net zoals wij als een andere competitie beschouwen. Dat is Europees voetbal ook, een nieuwe challenge. Voetballend was ik niet heel erg onder de indruk, maar het is wel een ploeg die met het hart speelt. En dat voor een fanatieke aanhang. Ik verwacht sowieso een lastige avond, maar we hebben de ambitie uitgesproken om te overwinteren in Europa, dan moeten we dat meteen ook laten zien op het veld.”

