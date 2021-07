Van den Brom trapt het seizoen af met ‘on-Genkse’ uitspraken: “De titel moet de ambitie zijn”

Een stevige zomerbries in Burgh-Haamstede vrijdag rond 14 uur.

“Welkom in het mooie Zeeuwse”, lachte Van den Brom.

De Limburgers waren de afgelopen dagen op stage in Zeeland. Om zich in alle rust voor te bereiden voor wat komen zou.

De sfeer zat goed. Grappen en grollen tijdens de teamfoto.

Wat spieroefeningen, een opwarming, afwerken op doel en een aantal onderlinge partijtjes. Scherp en snedig. Niemand die uit de toon viel. Vrijwel iedereen is dan ook inzetbaar tegen Club Brugge. Enkel de Colombianen Cuesta, Lucumi en Muñoz zijn nog met vakantie na hun avonturen op de Copa América.

Thorstvedt herstelt nog van een blessure, Arteaga trainde vandaag pas voor het eerst mee en wordt nog gespaard.

Volledig scherm © Photo News

De ene ziet het als een veredelde oefenwedstrijd, de andere ziet het als een kans op een trofee. Maar hoe ziet de Genk-coach de Supercup? “Het is een eenmalige finale, er is veel aandacht én er zit weer publiek in de stadions – voetbal hoort voor fans gespeeld te worden. En er valt een prijs te winnen, jongens. Elke sporter, elke trainer die het maximum uit zijn carrière wil halen, wil ook elke prijs pakken die hij kan winnen. Ik kijk er alleszins enorm naar uit. Ik heb er ook vertrouwen in. De spelers zien er fris en gretig uit.”

Journalist A: “Mogen we jullie als favoriet bestempelen voor deze match?”

Van den Brom: “Jullie mogen alles. Doe maar als jullie dat willen. Ik zie een elftal, een team dat een goed resultaat wil neerzetten. Club Brugge? Ik heb geen boodschap aan wat zij willen. Ik hoop enkel dat het voor ons een mooie opening wordt van een succesvol seizoen. We hebben nieuwe spelers gehaald, er zijn meer opties, de concurrentie is uitgebreid. Pas op, dat was ook nodig met de Europese campagne, de vele ‘dubbele matchen’ die we gaan spelen door de week. Kijk: bevestigen wat we vorig seizoen getoond hebben, is het minimum. Maar het kan altijd beter, dat wordt dan ook de uitdaging.”

Een lach volgde.

Journalist B: “Wat kan er dan nog beter?”

Van den Brom kijkt raar op: “Wat denk je zelf?”

Journalist B: “Kampioen worden.”

Van den Brom: “Nou, ja. Vorig seizoen wonnen we de beker en werden we tweede. Met terug te kijken op vorig seizoen, kan je ook vooruit kijken naar het komende. Als club zijn we ervan overtuigd dat we de selectie hebben om mee te strijden voor het hoogste. Ik zeg niet dat we kampioen gáán worden, maar je moet wel die ambitie hebben. Dat is gezond.”

Volledig scherm © Photo News

Journalist C: “We zijn het in België niet gewend dat een trainer zulke uitspraken doet.”

Van den Brom: “Iedereen wil toch kampioen worden? Misschien moet jullie daar aan wennen en daar wat meer in meegaan. Ik vind gewoon dat je de lat altijd hoog moet leggen. Elke dag wil ik het beste uit mezelf, de staf en de spelers halen. Het wordt een uitdaging om tot het einde voor de beste positie in het klassement te vechten. Het is een vorm van angst als je bang bent om dat uit te spreken. Wel, ik ben nooit bang. (grijnst) Later kunnen jullie dan zeggen: ‘Weet je nog in Zeeland, die Van den Brom met zijn grote mond.’”

Technisch directeur Dimitri de Condé keek het aan vanop een afstand en voegde er later aan toe: “Ik steun zijn uitspraken volledig, ook al zijn ze on-Genks. Trouwens, mochten we niet winnen in Brugge, willen we geen lachende gezichten zien, hoor.”

De zon kwam er door in Burgh-Haamstede, de wind bleef waaien. De spelers mochten wat gaan rusten de op de kamer. De mini-stage zat er bijna op.

Eén ding is zeker. In Genk zijn ze klaar voor de strijd.

Ready to rumble. De vuisten gebald, de Supercup als prelude.

Volledig scherm © Photo News

