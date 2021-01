Van den Brom snapt niets van armtierige vertoon na rust: “Totaal niet wat ik gewend ben van mijn jongens”

“Het waren twee verschillende helften”, zag ook Van den Brom. “Onze eerste helft was best wel goed en we creëerden drie, vier goede mogelijkheden. Maar de tweede helft daarentegen was het helemaal niks. Totaal niet wat ik gewend ben van mijn team. Daarnaast verdedigen we ook niet goed - ik zou zelfs bijna zeggen slecht. We geven hen ook nog een goal cadeau. Als je ambities en pretenties hebt om bovenin te willen meedraaien, dan moet je hier vanavond beter voor de dag komen. Dit is vervelend en jammer, want het past niet voor mij in de situatie waarin we verkeerden. Afgelopen woensdag speelden we heel goed en vandaag gingen we in dezelfde veldbezetting verder. Dit is teleurstellend, maar op naar de volgende.”