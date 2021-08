Van den Brom slaat na magere oogst niet aan het twijfelen: “Blij met wat we tot nu toe op de mat hebben gelegd”

Magere oogst voor Racing Genk tot nog toe. Een nederlaag in de Supercup tegen Club Brugge, een nederlaag tegen Shakhtar Donetsk in de derde voorronde van de Champions League en een één op zes in de competitie. En toch is er van zenuwachtigheid geen sprake in de Luminus Arena. Het voetbal is goed, de resultaten zullen volgen, dat is het credo. “Ik ben blij met wat wij tot nu toe op de mat hebben gelegd, maar het gaat natuurlijk ook om het resultaat”, vertelde John van den Brom op zijn persconferentie. “Er zit veel ambitie in deze groep, zij zijn niet tevreden met onze puntenoogst tot dus ver. Het gevoel in de groep leefde dat het een gemiste kans was tegen Shakhtar en dat verwijt hebben ze elkaar ook gemaakt. Opbouwend en positief, maar het zet wel de toon van waar wij als groep naartoe willen.”