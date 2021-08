Van den Brom neemt Onuachu op in selectie voor CL-duel tegen Shakhtar

Racing Genk neemt het morgen in de derde voorronde van de Champions League op tegen Shakhtar Donetsk. Topschutter Paul Onuachu zit in elk geval in de selectie voor dat belangrijke duel tegen de Oekraïners. “Paul heeft de voorbije dagen prima getraind”, zei John van den Brom op zijn persconferentie. “Hij is beschikbaar, hij zit in de selectie, maar of hij ook aan de aftrap zal verschijnen zien jullie morgen pas.”