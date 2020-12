Van den Brom maakt zich op voor eerste topper: “Genk en Antwerp zijn de beste ploegen van het moment”

Voetballiefhebbers te lande hebben wel nog portie spektakel tegoed na de ontgoochelende ‘Clasico’ vorig weekend. Zondagmiddag in de Luminus Arena dan maar, wanneer ploeg in vorm Racing Genk die andere ploeg in vorm Antwerp ontvangt? John van den Brom kijkt alvast reikhalzend uit naar de partij.

“Het zijn de twee beste ploegen van het moment tegen elkaar, dus dat moet een mooie wedstrijd worden”, zegt Van den Brom. “Ik heb genoten van Antwerp, zowel tegen OHL als gisteren tegen Ludogorets. Het is een leuke ploeg om naar te kijken, maar dat zijn wij ook. We zijn in bloedvorm en ik heb het gevoel dat mijn spelers nu pas gaan beseffen hoe goed ze echt kunnen zijn.”

Al is Van den Brom het er niet mee eens dat deze wedstrijd de eerste grote test wordt voor zijn Racing Genk. “Neen, want dan praat je denigrerend over die andere ploegen. Onlangs hoorde ik Philippe Clement zeggen dat dit het beste Cercle Brugge van de laatste tien jaar was. En ik denk ook niet dat Moeskroen veel laten liggen heeft nadat wij ze hier geklopt hebben. Ik ben wel tevreden met wat we tot dusver getoond hebben. Elke trainer heeft zijn eigen ideetjes, visie en maniertjes om het spel nog mooier te maken en daar zijn we mee bezig. Er zit nog veel rek op deze ploeg en als ze zich daarvan bewust worden, dan kan het hier nog héél leuk worden.”

Waar die rek dan precies zit, daar is Van den Brom duidelijk over. “We moeten nog langer een wedstrijd kunnen domineren. Tegen Moeskroen was het één helft, tegen Cercle iets langer. Negentig minuten wordt moeilijk, maar we moeten wel in die richting evolueren.” Benieuwd wat dat oplevert tegen de Great Old.

Volledig scherm John van den Brom en Bryan Heynen. © Photo News