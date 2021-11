Van den Brom komt met Racing Genk in “money-time”: “We hebben alles te winnen, maar kunnen ook heel veel verliezen”

Racing GenkRacing Genk staat voor een paar belangrijke weken. In Europa, in de beker en zeker ook in de eigen Jupiler Pro League. Te beginnen met het duel op Beerschot komende zondag. “We komen in money-time”, weet John van den Brom. “Wij willen de kloof met Club Brugge en ook Union zeker niet groter laten worden dan ze al is”

John van den Brom verwelkomde vandaag al zijn internationals terug op training. “Sommige jongens waren heel teleurgesteld”, zei Van den Brom. “Paul Onuachu heeft met Nigeria maar één minuut gespeeld, Jhon Lucumi kwam niet in actie met Colombia. En Kristian Thorstvedt greep naast een WK-ticket met Noorwegen, hij verloor de finale tegen Nederland. Die was heel erg ontgoocheld”, zei Van den Brom. “Eén, omdat hij niet mocht starten en, twee, omdat hij zich heel erg had verheugd op dat WK. Je mag dat niet onderschatten voor zo’n jonge spelers. Maar goed, ik zag de reactie die ik wilde zien op training.”

Een reactie verwacht Van den Brom overigens van de hele ploeg, na dat gelijkspel tegen Cercle Brugge op de vorige speeldag. “Na Cercle zijn de meeste jongens met een beschamend gevoel naar huis gegaan, maar het zit opnieuw goed tussen de oren. Dat zal ook nodig zijn, want we komen in money-time, zoals Dimitri de Condé deze ochtend zei tegen de groep. We hebben alles te winnen in de komende weken, maar ook heel veel te verliezen. We krijgen die midweekmatch tegen Zagreb en we krijgen twee duels met Club Brugge, één voor de beker en één voor de competitie. Tot kerst zit ons programma bomvol. Maar eerst dus die wedstrijd tegen Beerschot.”

Quote Théo komt zeker terug. Maar het is bij hem altijd een kwestie of hij vanuit die organisa­tie positio­neel z’n taken kan uitvoeren. Coach John van den Brom over Théo Bongonda.

“Wij willen de kloof met Club Brugge en ook Union zeker niet groter laten worden dan ze al is.” Vraag blijft of Van den Brom zondag op het Kiel gaat sleutelen aan zijn basiself. Bastien Toma maakte geen goede beurt tegen Cercle Brugge en verspeelt z’n plek wellicht opnieuw aan Hrosovsky. “Ik moet mij altijd de vraag stellen wat in mijn ogen de ideale elf is om zondag die wedstrijd te winnen. Daar speelt Hrosovsky een belangrijke rol in, hij heeft z’n plek terugverdiend. Hij is belangrijk voor de controle en de verdedigende organisatie van het elftal.”

Nog zo’n knoop die ‘VDB’ dient door te hakken: komt Bongonda opnieuw in de ploeg of niet. “Théo komt zeker terug”, zei de Nederlander. “Maar het is bij hem altijd een kwestie of hij vanuit die organisatie positioneel z’n taken kan uitvoeren. Dat is heel moeilijk voor hem omdat Théo iemand is die vrijheid nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen. Als het goed gaat is hij in staat om ons nog beter te maken.” Carlos Cuesta is er overigens zeker en vast niet bij, hij staat nog een tijdje langs de kant met een hamstringblessure.

Volledig scherm © Photo News