Van den Brom hoopt in Limburgse bekerderby op ander Genk: “Ik wil het schuim op de bek zien”

Veel tijd om zich te herstellen van de tik tegen Anderlecht hebben John van den Brom en Racing Genk niet. Een plek in de kwartfinale van de Croky Cup zou de pijn in elk geval verzachten. Die kans krijgt Genk morgen in eigen huis tegen STVV. “Het frustrerende gevoel waarmee we zondag zijn achtergebleven knaagt nog wel bij mij, maar ook bij die groep”, zei de coach op zijn persconferentie. “Die slechte wedstrijd kwam voor mij compleet uit de lucht vallen. Het plan dat we met z’n allen hadden kwam niet tot uiting. Dat zie je niet graag als coach, daarom zijn we ook met z’n allen zo gefrustreerd. Maar ik voel me zeker niet in de steek gelaten door de groep. Dat zag ik ook aan de cijfers. Jullie weten dat ik niet de man van de data ben, maar ze hebben heel wat afgelopen. Het is niet zo dat ze er geen donder aan gedaan hebben, dat had ik veel erger gevonden.”