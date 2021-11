Van den Brom gaat de boel niet door elkaar schudden in Zagreb: “Spelers vertrouwen geven”

“Ik zou bijna zeggen dat het lekker is dat we niet in de competitie moeten spelen”, zei John van den Brom bij aankomst in het Maksimir-stadion van Dinamo Zagreb. “Andere focus, een ander doel ook. We willen graag die volgende ronde in de Europa League bereiken. Die één op zes in de competitie helpt niet, maar daar kunnen we nu niets meer aan doen. Ik heb zondag genoeg aanknopingspunten gezien en daarom blijf ik ook vol vertrouwen.”