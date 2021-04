Van den Brom en Genk stomen door: “Dit smaakt naar meer”

“Na de 2-1 van Antwerp dacht ik: of het loopt helemaal fout, of we gaan weer voetballen. Dat deden we na rust niet meer. Ze hebben power en kracht, maar gelukkig was onze reactie na de 2-1 óók heel groots. Zondag hebben we een geweldige finale gespeeld en toch waren we ook nu in staat om de match voetballend naar ons toe te trekken, dan ben je echt tevreden als coach. Conditioneel staan we goed... en dan missen we Heynen nog. Maar he twas een genot om Bastien Toma vandaag bezig te zien. Dit was een enorme ontlading. We wilden goed starten. Dat hebben we gedaan. Dit smaakt naar meer.”