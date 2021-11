Van den Brom, daags na West Ham: “Ik verwacht niet dat Cercle zondag een dubbele bus komt parkeren”

KRC GenkJohn van den Brom was daags na het gelijkspel tegen West Ham een tevreden coach. Ook al had er voor zijn team net dat ietsje meer ingezeten tijdens de sterke eerste helft. Maar het punt dat op de valreep uit de brand werd gesleept maakte hem wel gelukkig. Zondag wacht de komst van Cercle Brugge, nummer voorlaatst in de eigen competitie, naar Genk.

“Hoe staan de jongens er fysiek voor richting zondag? Dat was mijn eerste zorg. Er zijn enkele twijfelgevallen. Junya Ito heeft de hele match last gehad van de schop die hij vroeg incasseerde. Ook Joseph Paintsil heeft wat lichte klachten, net als Jhon Lucumi. Maar we hebben nog tijd tot zondagavond. Carlos Cuesta gaat in elk geval niet naar Colombia, hij is niet opgeroepen.”

Volledig scherm © BELGA

Tegen Cercle Brugge wil Van den Brom op de ingeslagen weg doorgaan, na de doelpuntenkermissen in Winkel en Zulte Waregem. “Ik verwacht niet dat Cercle bij ons een dubbele bus komt parkeren. Dat past totaal niet bij hun coach. Ze wisselden van systeem, schakelden van vijf achterin naar vier en tegen Antwerp zag ik dat ze heel hoog druk zetten. Dan is het niet makkelijk om daar onderuit te voetballen. Schrik voor decompressie bij ons heb ik niet. Dat kan natuurlijk altijd, maar het is niet wat we willen zien. Met het oog op de rangschikking kunnen we een hele goede zaak doen, mijn taak is nu om een fris elftal in lijn te brengen. Wetende dat er dan twee weken geen wedstrijd volgt. Toch niet voor Genk, al zullen veel van onze jongens wel weer twee matchen gaan betwisten met hun nationale ploeg.”

Dat Genk zich tegen West Ham iets minder efficiënt toonde dan in Winkel en Waregem, noemt Van den Brom de logica zelve. “Je hebt ook met een tegenstander te maken, en dat was een hele goeie, de nummer vier van de Premier League. We creëerden kansen, dat blijft allesbepalend. Er gingen er te weinig in, dat klopt, maar hun keeper stond daar ook niet zomaar, hé. Voor ons vertrouwen was het een fikse opsteker dat de eerste kans gelijk binnen ging. Joseph Paintsil toonde zich het vertrouwen waard dat ik hem schonk. Mocht hij straks niet klaar zijn voor de strijd met Cercle, dan heb ik voldoende alternatieven met Théo Bongonda, met Luca Oyen, met Mike Trésor. Ja, ik had Paintsil en ook Ito kunnen wisselen, maar die bleven tot de laatste minuut dreigend en gaven zelf niet aan helemaal stuk te zitten.”

Dat Théo Bongonda het moeilijk heeft met zijn situatie als bankzitter, ontkent Van den Brom niet. “Maar hj is ook niet gek en ziet ook wel dat Paintsil het goed doet. En het is niet dat die jongens elkaar het succes misgunnen, hoor.”

Volledig scherm © Photo News

Lees ook: