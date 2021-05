Van den Brom: “Club Brugge is de enige topclub die we dit seizoen nog niet geklopt hebben, dat leeft toch”

Racing Genk maakt zich op voor de kraker van morgen tegen Club Brugge. John van den Brom hoopt dat zijn team op het elan van de bekerfinale én de knappe comeback tegen Antwerpen kan verdergaan. “Het is toch een prestigewedstrijd”, zei de Nederlander. “Club Brugge is het enige team dat we dit seizoen nog niet hebben kunnen kloppen en daar willen mijn jongens graag verandering in brengen. Het is een extra drive om te winnen tegen de nummer één. Ik zie vertrouwen, ik zie plezier en ik zie veel scherpte op training. Zo heb je het graag als coach.” Op dit moment bedraagt de kloof tussen Club en Genk acht punten, een ruime marge met nog vijf wedstrijden te spelen. “Als we winnen vergroten we onze voorsprong op Anderlecht en Antwerp én sluipen we dichter bij Club Brugge. Zolang het mathematisch mogelijk is om hen bij te halen zullen we anders aan doen. Zolang we hen in het vizier houden kunnen we Club Brugge blijven prikkelen.”