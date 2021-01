Van den Brom blijft ook tegen Mechelen roteren: Bongonda opnieuw in de basis

“Dat gold voor Théo Bongonda afgelopen woensdag, maar ook Gerardo Arteaga die het heel goed deed op de linksback. Tegen Mechelen zal ik andere jongens laten rusten, anders zou mijn betoog hier ongeloofwaardig zijn. Het is ook goed dat we een groep hebben die dat durft aan te geven als ze er even wat doorzitten. Want wie aangeeft fit te zijn en toch slecht speelt zal daarop beoordeeld worden. We hebben een topfitte groep nodig als we ver willen komen.”

Van den Brom verwacht een leuke en open wedstrijd tegen KV Mechelen. “Op een goed veld”, vult hij aan. “KV Mechelen is een ploeg die vanuit een goede organisatie toch verzorgd wil voetballen. Het is het voetbal dat ik graag zie en waar ik ook graag tegen speel. Ik kwam Dimitri (de Condé, red) nog even tegen en hij zei me dat hij in zijn periode als TD bij Genk nog geen enkel keer had gewonnen op Mechelen.” Het is zeven jaar geleden dat Genk nog eens won op Mechelen. “Nou prima, zeven is meestal hét getal dat voor de ommekeer zorgt.”