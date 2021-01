Van den Brom blij met nieuwe rechtsachter Preciado: “Ambitieuze jongen met specifieke kwaliteiten”

“Je ontkomt niet aan de naam van Joakim, die dat op een heel goede manier heeft ingevuld. Dat is iets dat Angelo ook goed kan, maar wel met een eigen sausje er overheen”, vertelde coach Van den Brom. “Hij is fit en heeft niet zo lang geleden nog competitie gespeeld. Het zijn wel andere omstandigheden qua weer en hoogteverschil, en het is een speler waar we absoluut nog aan moeten sleutelen, maar ik denk dat hij zaterdag al klaar is om deel van de groep uit te maken. Ook zijn positie binnen het systeem - met 5 of 4 verdedigers - is iets waar we behoefte aan hadden.”