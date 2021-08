Van antiheld tot matchwinnaar, Muñoz stuurt Genk met vertrouwen richting Kiev: “We geloven in onze kansen tegen Shakhtar”

Daniel Muñoz zat geknield op de grasmat van het Guldensporenstadion. Rechtervuist steunend tegen zijn hoofd. In gedachten verzonken en ongetwijfeld een dankwoordje prevelend voor de Heer. De Colombiaanse rechtsachter is een diepgelovig man. Diep in blessuretijd bezorgde Muñoz Racing Genk de eerste zege van het seizoen. Na de complimenten nu eindelijk ook de punten voor de vice kampioen en bekerwinnaar van vorig jaar. En toch begon de avond van Muñoz met een stevige ploeg. Even alleen op de wereld toen hij zich kinderlijk eenvoudig liet wegzetten door Rougeaux, die zo Teddy Chevalier de 1-0 schonk. Opnieuw een individuele fout van Muñoz die cash werd betaald, net als tegen Shakhtar toen hij ook aan de basis lag van beide Oekraïense goals. Maar de Colombiaanse krijger beschikt over mentale veerkracht. Hij schudde dat slechte gevoel af en richtte zijn blik vooruit. De Verlossing volgde diep in blessuretijd. Na een hoekschop van Trésor duwde hij de 1-2 voorbij doelman Ilic. Racing Genk won een wedstrijd waarin het 77% procent balbezit had, gek genoeg vielen de Genkse goals telkens wel na twee stilstaande fases. Eerder had Onuachu er ook al na een corner 1-1 van gemaakt.