Vader Thorstvedt over die keer dat ploegmaat Gascoigne een struisvogel in zijn koffer stak en over Kristian: “Mentaal moeilijk geweest”

“Het werd verdorie eens tijd dat Kristian nog eens scoorde.” Aan het woord is Erik Thorstvedt. Pa van Kristian, 97-voudig Noors international én de man die tussen 89’ en 96’ het doel van Tottenham Hotspur verdedigde. Tegenwoordig aan de slag als voetbalanalist bij het Noorse TV2. Hij omschrijft zichzelf als vader, analist én supporter. In die volgorde. “Ik heb dagelijks contact met mijn zoon. De impact van corona op jonge voetballers die ver weg zijn van huis is echt niet te onderschatten. Voor Kristian is dit de eerste keer dat hij in het buitenland speelt, hij was heel close met Mats Möller Daehli, maar die is intussen vertrokken. Mentaal is het niet makkelijk geweest. Gisteren heb ik hem nog een link doorgestuurd van een filmpje waarin Kevin de Bruyne praat over zijn eerste moeilijke jaren in Genk. Dat hij met Kerstmis huilend aan tafel zat bij zijn ouders en dat hij het niet meer zag zitten. Maar hij is blijven vechten en blijven geloven in zichzelf en kijk waar hij nu staat. Dat is ook mijn boodschap voor Kristian: ‘keep believing’.”