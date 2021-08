Ugbo geeft meteen visitekaartje af in Genk en duwt Dessers naar uitgang: “Eerste goal is vaak de moeilijkste”

Op een dag waarop Club Brugge met 6-1 de boot in ging, profiteerde Racing Genk maximaal. Nieuwkomer Iké Ugbo verloste de Cegeka Arena in de slotfase tegen Anderlecht. Wat een binnenkomer voor de nieuwkomer van Chelsea. Vrijdag pas voorgesteld, nu al beslissend. Tien minuten voor tijd legde John van den Brom de sleutel van de wedstrijd in zijn handen. Tot dan had Racing Genk het moeilijk om Anderlecht z’n wil op te leggen. Het ging moeizamer dan in gelijk welke andere wedstrijd tot dus ver. Een compliment voor Anderlecht, maar ze zijn er vet mee in Brussel. Genk kreeg geen tempo in de wedstrijd en de vlotte combinaties waren op één hand te tellen.

Ito rende zich rot en was dreigend, maar grote kansen vloeiden daar niet uit voort. Bongonda aan de overzijde kende een mindere avond. Hij nam initiatief, maar was veelal ongelukkig in zijn acties. Het is illustratief voor dit Genk dat ook in een mindere dag, het gevaar langs alle kanten kan komen. Níet vanop de flanken, wel door de as van het veld. Was getekend: Trésor, Thorstvedt en Ugbo. “De eerste goal is vaak de moeilijkste, is dat geen gezegde?”, glunderde de jonge spits achteraf. “Wat een avond. Hier droom je van. Kristian deed het gewoon perfect, ik kende hem al van vorig seizoen. Ik weet dat hij een prima laatste pass in de voeten heeft en ook op training de voorbije dagen klikte het meteen. Toen Kristian de bal kreeg wist ik dat ik in de rug van Hoedt moest duiken. Op die momenten helpt het mij wel dat ik de Belgische competitie al ken. Ik ken de verdedigers, ik weet hoe ze denken en ik weet wat ik moet doen om hen te slim af te zijn. Anderzijds zullen zij ook wel op de hoogte zijn van mijn kwaliteiten. Ik zal mijn spel zeker en vast nog naar een hoger niveau moeten tillen.”

Tijdens de uitgebreide persvoorstelling van Ugbo afgelopen vrijdag werd de ex-spits van Chelsea gevraagd naar die kwaliteiten. Hij kan een goaltje puren uit een halve kans en is werkt graag af in één tijd. Wel, Ugbo had vijf minuten nodig om de theorie om te zetten in de praktijk. “Een spits wordt beoordeeld op zijn doelpunten. Hopelijk is dit de start van een schitterende periode bij Racing Genk. Fysiek ben ik nog geen 100%. Ik heb de voorbereiding bij Chelsea wel meegemaakt. Maar het was vaak ‘start-stop’ omdat de transfer naar Genk eerst in orde leek en dat toch weer wat aansleepte. Ik ga de interlandbreak hier goed benutten om conditioneel top te worden en mijn maats nog beter te leren kennen.”

Ook zijn coach, John van den Brom was in de wolken met de invalbeurt van Ugbo. “We krijgen misschien een tikkeltje meer dan we verdienen vandaag, maar ik ben er niet minder blij om”, zei Van den Brom. “We hebben iets te weinig laten zien hoe goed we wel kunnen voetballen en dat was toch vooral de verdienste van Anderlecht. Maar ik ben heel blij voor Iké dat hij op een hele korte tijd zijn waarde voor ons heeft bewezen. Hij is in staat om het verschil te maken en dat heeft hij meteen ook gedaan.”

Exit Dessers?

De sterke invalbeurt en de winnende treffer is een veeg teken aan de wand voor Cyriel Dessers. Niet het enige overigens, want ook John van den Brom bekende kleur voor de wedstrijd. Dessers haalde het wedstrijdblad vooraf, maar werd uiteindelijk geschrapt. Een plekje in de tribune was zijn deel. Bijzonder pijnlijk. “Ik heb geen spijt van mijn keuzes”, zei Van den Brom. Of er op zeer korte termijn dan geen oplossing moet komen voor Dessers? “Die keuze is niet aan mij”, repliceerde Van den Brom kort. Het bestuur wil hem graag ook na 1 september in een Genks shirt zien voetballen. Maar kun je dat maken tegenover die jongen? Vorig seizoen als topschutter in de Eredivisie binnengehaald voor vier miljoen euro. Voor Dessers werd het seizoen tandenknarsen op de bank achter zijn ongenaakbare landgenoot Paul Onuachu. Na een weekje trainen lijkt ook Iké Ugbo hem voorbijgestoken in de pikorde. Dan weet je als spits meteen ook waar je staat. Er is interesse uit Spanje en Duitsland. Dessers en Genk hebben nog twee dagen de tijd om tot een vergelijk te komen. Want op dit moment ziet het er niet naar uit dat er de laatste dagen nog een monsterbod voor Onuachu op tafel zal komen bij Racing Genk. “Het worden nog spannende dagen”, zei Van den Brom. “Maar vooralsnog ziet alles er héél positief uit.”

