Tussen Anderlecht en Genk: hoe verging het John van den Brom de voorbije jaren?

Racing GenkJohn van den Brom wordt dus naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe coach van Racing Genk. De 54-jarige Nederlander kennen we natuurlijk van zijn passage bij Anderlecht, maar na zijn ontslag bij paars-wit eind maart 2014 ging hij opnieuw in eigen land aan de slag. Hieronder een overzicht van hoe het hem daar verging

Op 29 september 2014 ondertekent Van den Brom een contract bij AZ Alkmaar, waar hij net geen vijf jaar aan het roer zou staan. Het huwelijk bleek meteen een schot in de roos, want in het eerste seizoen onder zijn bewind loodst Van den Brom de roodhemden met 62 punten naar een knappe derde plaats achter de usual suspects PSV en Ajax. In de KNVB-beker strandt AZ in de kwartfinales tegen FC Twente, in Europa kwam het dat seizoen niet aan de bak.

Ook in het seizoen dat volgt doet AZ het weer uitstekend. Nu parkeert Van den Brom zijn ploeg op een vierde plaats, deze keer moet het ook Feyenoord nog voor zich dulden. Het team beukt ook de poorten naar de groepsfase van de Europa League open, maar dat avontuur werd geen onverdeeld succes. In een poule met Athletic Bilbao, Augsburg en Partizan Belgrado eindigt AZ met vier punten op de laatste plaats. In de beker is Feyenoord, de later winnaar, in de halve finales met 3-1 te sterk.

Volledig scherm © ANP Sport

Twee verloren bekerfinales, pandoering in Europa

De jaargang daarop eindigt AZ op een zesde plaats, na kampioen Feyenoord, Ajax, PSV, FC Utrecht en Vitesse. De ploeg schopt het ook tot de bekerfinale, deze keer blijkt Vitesse te sterk (0-2). Het overleeft ook samen met Zenit de poulefase van de Europa League in een groep met daarin ook Maccabi Tel Aviv en Dundalk, maar in de volgende ronde volgt een pandoering van jewelste tegen Lyon. De uitslag over de twee wedstrijden: 11-2.

In het seizoen 2017/18 wordt AZ opnieuw derde in de Eredivisie, na opnieuw PSV en Ajax. In de bekerfinale moet AZ het opnieuw, deze keer met 0-3, afleggen tegen Feyenoord, terwijl er door de zesde plaats het seizoen voordien geen Europees voetbal werd gespeeld.

Volledig scherm © Photonews

2018/19 zou de laatste jaargang zijn met Van den Brom aan het roer bij AZ. De ploeg eindigt na Ajax, PSV en Feyenoord als vierde, in de beker is de halve finale het eindstation (3-2-verlies tegen Willem II na strafschoppen) en de ploeg strandt in de voorrondes van de Europa League. In december 2018 al maakte de coach bekend dat hij aan zijn laatste seizoen bezig was, hij zou met 216 wedstrijden de langstzittende coach ooit worden bij AZ.

Zuur gevoel bij ontknoping Beker

Na een sabbatical van anderhalf jaar, gaat Van den Brom in juli 2019 aan de slag bij FC Utrecht als opvolger van Dick Advocaat. Utrecht wordt al meteen uitgeschakeld in de voorrondes van de Europa League door HŠK Zrinjski uit Bosnië-Herzegovina. In de door corona ingekorte competitie zou hij zijn ploeg naar een zesde stek loodsen, maar het zuurste van al was de ontknoping van de KNVB-beker. Daar stonden Utrecht en Van den Brom na een knappe 2-0-zege in de halve finales tegen Ajax in de eindstrijd tegen Feyenoord, maar die werd dus niet afgewerkt.

Lees ook.

Volledig scherm © ANP