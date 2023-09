Tolu haalt gram tegen fluitende Anderlecht-fans: “Mijn telefoon staat alweer vol met vervelende berichten”

Genk moest tot de allerlaatste minuut wachten tot het kreeg waar het recht op had. Uitgerekend voormalig Anderlecht -target Tolu Arokodare (22) knikte in de slotseconden de 1-1-gelijkmaker tegen de netten. Nog nieuws: niet Onuachu, maar Andi Zeqiri van Brighton lijkt zijn concurrent te zullen worden.

KIJK. Tolu Arokodare: “Blij dat ik het team kon helpen”

Zo’n anderhalve week geleden, na zijn gelijkmaker in de heenmatch tegen Adana Demirspor, stond er nog een emotionele Tolu in de mixed zone. Geen typische brede glimlach, er kon zelfs geen grimasje vanaf. Hoe anders was het na Anderlecht-thuis, na die gelijkmaker in minuut 97. “Had je gemerkt dat ik toen emotioneel was, ja?” vroeg hij. “Het was mentaal een moeilijkere periode voor mij. Niet dat ik nu helemaal op een wolk zit hoor.”

Toch kon hij zijn lach niet van zijn gezicht krijgen. “Het voelde echt goed. Toen ik aan het opwarmen was, waren de Anderlecht-supporters de hele tijd naar me aan het gebaren. Ach, het voelde gewoon goed om in te vallen en belangrijk te zijn voor mijn ploeg. Wij verdienden dit gelijkspel echt wel. De voorzet van Muñoz was trouwens ook geweldig. Het enige wat ik eigenlijk moest doen, was er staan en de bal erin leggen. Dat was een kwestie van slim positie kiezen en je teamgenoten kennen.”

“Hey, hier ben ik”

Zijn goal vierde hij voor het Anderlecht-vak. “Ik wilde niet provoceren, zij provoceerden mij net.” Dat zit zo: Tolu is sinds hij op Deadline Day in januari een transfer naar Anderlecht afblies om voor Genk te kiezen niet bepaald het meest geliefde figuur bij de paars-witte aanhang. “Sinds die transfer krijg ik veel berichten van Anderlecht-fans. Je moet mijn telefoon nu maar eens zien – het is weer van dat. Ik kan je zeggen: dat zijn zeker geen complimenten. Negative stuff. Ach, ik ben ze gaan groeten na mijn goal. Het was mijn manier om te zeggen ‘Hey, hier ben ik weer.’”

Volledig scherm © Photo News

Spijt dat hij Genk boven Anderlecht verkoos, zei Tolu zeker niet te hebben. “Ik denk dat ik de juiste beslissing heb genomen. Niet dat Anderlecht een slechte optie was, maar Genk was altijd de beste keuze. Het was een zeer intense wedstrijd vandaag. De rode kaart voor Bonsu Baah vond ik streng. Die rekensom klopte niet. In zulke topmatchen met kaarten beginnen zwaaien, dat verpest de match. Als ik dan zie hoe hun centrale verdediger (Zeno Debast, red.) wegkwam met geel voor een stevige tackle op Muñoz… Hoe dan ook, als je op zo’n moment nog gelijk maakt, voelt dat aan als een overwinning. Beter een punt dan niks.”

Geen Onuachu, maar Zwitserse spits

Tolu wist ook dat Genk bezig was met zijn voorganger en landgenoot Paul Onuachu. Die transfer leek beklonken, totdat Southampton vrijdagavond plots met bijkomende eisen kwam. De transfer sprong nu helemaal af. In de plaats wil Genk Brighton-spits Andi Zeqiri (24) aantrekken. De Zwitserse international mag vertrekken bij Brighton en speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Basel. Het gaat om een definitieve transfer.

Daar blijft het niet bij in Genk. De transfer van Angelo Preciado naar Sparta Praag wordt maandag beklonken. In de plaats mikt Head of Football Dimitri de Condé op Zakaria El Ouahdi van RWDM. De 21-jarige Marokkaanse Antwerpenaar won samen met Bilal El Khannouss met Marokko de Afrika Cup U23. Mochten beide transfers maandag rond geraken, dan kan Genk de twee spelers inschrijven voor de Conference League.

KIJK OOK. Wouter Vrancken: “De beste kansen waren voor ons”

Volledig scherm © Photo News