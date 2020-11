Thorup verrassend op weg naar Kopenhagen, Genk: “Er moeten nog gesprekken gevoerd worden”

Van een verrassing gesproken. Jess Thorup gaat na vijf weken de deur in Genk achter zich dichttrekken. De 50-jarige Deen wordt de nieuwe coach van FC Kopenhagen, dat de opstapclausule in z’n contract wil betalen. Genk zou een compensatie van zo’n 550.000 euro ontvangen. “KRC Genk is op de hoogte gebracht van de interesse van FC Kopenhagen in de onmiddellijke overname van onze coach Jess Thorup”, sturen de Limburgers in een communiqué. “Er moeten nog gesprekken gevoerd worden met Jess en zijn entourage om hierover een duidelijk standpunt te kunnen innemen.” Niets lijkt een overgang naar zijn thuisland echter in de weg te staan.