Thorup geniet van zijn terugkeer in Gent en pakt de punten, maar zag ook: "Dit was niet goed"

Racing Genk: Gelijkenis­sen met voorganger Clement zijn treffend: wordt Genk opnieuw een 'Wolfpack'?

7 augustus Patrick Lefevere mag dan wel in de bestuursraad van Anderlecht zetelen, voor de ‘Wolfpack’ van het voetbal moet je in Genk zijn. Hannes Wolf begint aan zijn eerste volledige seizoen als trainer van Racing Genk. De gelijkenissen met zijn voorganger zijn treffend. Ook die moest in zijn eerste halfjaar na zijn aanstelling vooral puinruimen. Philippe Clement schepte orde in de chaos, net zoals Hannes Wolf dat deed. Zet de verhaallijn zich verder? Dan staat Wolf volgend jaar in mei met een micro in zijn hand op het stadsplein in Genk. Oordopjes zullen deze keer wel voorhanden zijn, toch? Zo’n vaart loopt het wellicht niet.