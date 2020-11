Thorup geeft bij officiële voorstelling uitleg bij snel vertrek: “Kon simpelweg geen ‘nee’ zeggen”

Racing GenkTerwijl ze in Genk nog aan het bekomen zijn van z’n plotse vertrek, is Jess Thorup (50) vanmiddag al officieel voorgesteld als de nieuwe coach van FC Kopenhagen. De Deen leidde ook al z’n eerste training. “Ik zag mezelf voor vele jaren in Genk, maar heb beslist om deze kans te grijpen.”

FC Kopenhagen maakte vanmorgen het nieuws dat al langer sluimerde bekend, en vandaag verscheen Thorup voor het eerst op het oefenveld. Hij tekende bij de Deense vicekampioen een contract tot in de zomer van 2024. “Er was iets heel bijzonders nodig om me nu tot een nieuwe uitdaging te verleiden, maar de kans om hoofdtrainer van Kopenhagen te worden, krijg ik waarschijnlijk maar één keer in mijn carrière”, reageert hij op de website van de club. “Ik ben trots en nederig dat de grootste club van Scandinavië mij heeft aangewezen om die indrukwekkende geschiedenis en nalatenschap te leiden.”

“Natuurlijk heb ik de Deense competitie op de voet gevolgd toen ik in België was. Ik weet dat ik een grote club met veel talent en sterke fundamenten terechtkom. Ik kom dan ook naar Kopenhagen om de hoge ambities te realiseren.”

“Ik erken dat ik erg tevreden was om in Genk te zijn”, reageert Thorup nog op de site van FC Kopenhagen. “We waren samen op weg naar iets heel moois. Het was een moeilijke dag gisteren, dat is geen geheim. Wanneer het bijna rond was, ben ik teruggekeerd naar België om uit te leggen waarom ik deed wat ik deed. Ik begrijp dat het voor hen allemaal voorbij leek na één telefoontje en wat gesprekken. Daarom ben ik teruggekomen om met hen te spreken en heb ik ook mijn hulp aangeboden om te kijken hoe er op dit werk kan worden voortgebouwd. Na een paar zware uren, was het uiteindelijk een constructieve dialoog.”



“Wanneer het vaststond dat dit ging gebeuren, was het voor mij belangrijk om Genk op een zo degelijk mogelijke manier te verlaten. Ik geloof dat ik dat gedaan heb.”

Volledig scherm Jess Thorup met het tenue van FC Kopenhagen. © FC Kopenhagen

“Wens iedereen binnen de club het allerbeste toe”

“Vanaf de eerste dag heb ik mij bij KRC Genk thuis gevoeld”, reageert Thorup ook nog via een persbericht van KRC Genk. “Spelers, staf, bestuur en iedereen in de club vormen een grote familie. En Genk is een hele fijne stad waar je de steun voor de club voelt.”

“Ik zag mezelf voor vele jaren in Genk, maar samen met mijn familie heb ik beslist om deze kans te grijpen. Ik wil KRC Genk bedanken voor de kans die ik kreeg en wens iedereen in de club het allerbeste toe. Het is natuurlijk een heel bijzondere situatie, maar het is ook een heel bijzondere kans die ik hier heb gekregen. Ik kon er simpelweg geen ‘nee’ tegen zeggen, hoewel het me natuurlijk spijt dat ik Genk in een ongelukkige situatie achterlaat”, aldus Thorup.

In afwachting van de komst van een nieuwe coach, zal hulptrainer Domenico Olivieri bij Genk opnieuw de trainingen leiden. De eerstkomende competitiewedstrijd voor Thorup in de Deense competitie is tegen FC Midtjylland.

