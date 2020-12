Theo Bongonda zit al aan elf goals, maar: “Dat is niet genoeg”

Dat de assistent-coach zich liet ontvallen dat Bongonda nochtans geen vrijschoppen scoorde op training, bracht hem alleen maar aan het lachen: “Het is in de wedstrijd dat de bal erin moet gaan. Ja toch?”

Zo is hij al aan elf goals toe. “Dat is niet genoeg”, reageert hij meteen. Hij scoorde er al eens 14 in een seizoen. “Ja, met Zulte Waregem maar hier nog niet. Dat komt nog. Maar het gaat niet enkel om scoren: wat heb je eraan als je niet wint. Daarom is het goed als het samengaat: scoren en winnen.”