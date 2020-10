Technisch directeur Dimitri de Condé springt in de bres voor zijn Genk: “Meer erkenning in buitenland dan in België”

Racing Genk herademt. De slechte competitiestart met het ontslag van trainer Hannes Wolf als dieptepunt is bijna uitgewist. Een zege vanavond tegen Eupen brengt de Limburgers op een virtuele tweede plaats in het klassement. En toch was het spel niet om aan te gluren tegen AA Gent. Maar Genk bijt van zich af bij monde van technisch directeur Dimitri de Condé. “Als andere ploegen slecht spelen en toch winnen dan wordt zoiets ‘volwassen’ genoemd, als wij slecht spelen en winnen, dan is het ‘dramatisch’. We waren niet goed, maar in die zes jaar dat ik technisch directeur ben, hebben wij zelden gewonnen zonder echt grip te hebben op een wedstrijd. Nu wel, dus je kan het positief bekijken. Veel ploegen mogen slecht spelen en winnen, maar Racing Genk komt daar voor de buitenwereld niet mee weg.”