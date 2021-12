Storck windt er geen doekjes om: “Deze ploeg is tactisch niet klaar”

Ook een dag na de uitschakeling tegen Rapid Wien nam Bernd Storck geen gas terug. “Ik heb samen met de staf anderhalf uur nodig gehad om te analyseren wat er de eerste twintig minuten allemaal is fout gelopen”, zei Storck. “Ik heb een ploeg zelden zoveel fouten zien maken op zo’n korte periode. Dat heeft me verrast en ontgoocheld.” De Duitser was absoluut niet tevreden met wat zijn ploeg op de mat legde tegen de Oostenrijkers. “Ze zijn tactisch niet op het niveau waarop ze moeten zijn”, was de nieuwe Genkse coach hard. “Ik zal vanaf de basis moeten beginnen en het voor hen niet te ingewikkeld maken. Met kleine stapjes kunnen we de problemen die ik het gezien heb wel verhelpen. Ik heb veel ideeën en ik weet hoe ik het wil aanpakken, alleen kan ik natuurlijk geen vier of vijf keer per dag trainen. Maar ik ben wel positief omdat het talent wel degelijk aanwezig is, alleen draait voetbal om veel meer dan talent.”

Het is natuurlijk nog maar de vraag of de jongens die het voordien niet gewoon waren om zeer taakgericht te voetballen, dat nu plots wel zullen kunnen doen. De vraag is of een artiest zoals Théo Bongonda zich zomaar in tactisch keurslijf zal laten stoppen. “Maar dat zal moeten als hij hogerop wil. Ik heb daar met Théo over gesproken. De geest wil mee, het lichaam voorlopig niet. Dat zal op training moeten gebeuren en dat zal lukken ook. Toen Jürgen Klopp naar Liverpool trok had hij dezelfde problemen met topspelers als Salah, Firmino en Mané. In balbezit lukte alles, maar druk zetten en de bal veroveren dat konden ze gewoon niet. Klopp heeft ze omgevormd tot een machine. Als Ito en Bongonda willen groeien, dan moeten ook zij die stappen zetten en ik zal hen daarbij helpen. Ik heb soms het gevoel dat sommige spelers nog in het verleden leven. Genk won de beker, het eindigende tweede na Club Brugge, maar wie in het verleden leeft maakt geen progressie meer. De realiteit is dat deze club op één week tijd uit de Beker is gevlogen en Europees is uitgeschakeld. Er rest ons enkel nog de competitie en dat betekent dat niet iedereen nog evenveel zal spelen. Het is aan de spelers om mij te overtuigen wie ik moet opstellen.”