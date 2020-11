Spelers reageren scherp op vertrek Thorup: Bongonda steekt middenvinger op, Maehle cynisch op Twitter

Racing Genk Onze Gen­k-wat­cher ziet hoe Thorup blij mag zijn dat hij “fenomeen” Onuachu nog heeft: “Dessers heeft een probleem”

29 september Geen zege voor Jess Thorup bij zijn debuut als coach van Racing Genk. “De Deen heeft nog veel werk voor de boeg”, ziet onze Genk-watcher Kjell Doms. Máár er was ook een lichtpunt in het gelijkspel tegen KV Oostende. “Paul Onuachu is een fenomeen.”