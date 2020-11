Speelde Genk na rust mooiste voetbal op Belgische velden? Van den Brom: “20 minuten niet genoeg” - Bongonda: “PO1 is minimum”

“Mooi om dat soort complimenten krijgen", sprak Van den Brom op de persconferentie na de match. “Maar laat ons niet met het hoofd in de wolken lopen. We staan op een gedeelde tweede plaats (samen met Beerschot telt Genk 25 punten op één punt van Club Brugge, nvdr) en we jagen op de nummer één. De ranglijst is wat telt, maar de manier waarop we dat doen is ook mijn verantwoordelijkheid. Ik vond óók dat het heel goed was hoor en het is leuk om zo de eerste match te winnen. Maar twintig minuten is nog niet voldoende om constant bovenin te blijven meedraaien", sprak de gewezen coach van Anderlecht, die blij was met de mooie “voetbalgoals” van zijn drie aanvallers in vorm en die ook Bryan Heynen een compliment gaf. “Rust aan de bal, goed in de organisatie, controle houden,... de samenwerking met Hrosovsky op het middenveld was mooi om te zien.”