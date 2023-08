REACTIES. Wouter Vrancken vindt niet dat Genk had moeten trainen op strafschoppen: “Zij hadden het mentale voordeel”

Amper twee maanden na het vorige is Racing Genk een nieuw trauma rijker. Eruit na strafschoppen tegen Servette Genève . Wie had dat op voorhand gedacht? “Het is onze eigen fout dat we eruit liggen”, zei trainer Wouter Vrancken.

KIJK. Wouter Vrancken: “We hebben het aan onszelf te danken”

Neen, hij had geen zin om met smoesjes te komen. Vrancken wond er geen doekjes om. “Het is onze eigen fout dat we eruit liggen”, vertelde de Genkse T1. “Onze Champions League-droom ligt aan diggelen. Als je quasi de hele match tegen tien man hebt lopen voetballen, is er geen excuus om niet te winnen. Zeker als je alle dominantie hebt. We moesten meer onze verantwoordelijkheid nemen in de plaats van in de laatste twintig meter blijven voetballen. Dus ja, dit is zeer jammer. Ik kan het eigenlijk nog altijd niet geloven.”

Aanvoerder Bryan Heynen werd al vroeg uit de match getrapt. “Hij heeft geen breuk, dat is alles wat we op dit moment weten”, zei Vrancken. “Zijn uitvallen deed zich voelen. Bryan heeft de gave om op de juiste momenten in de box te komen en stelt zich altijd goed op. Maar ook dat mag geen excuus zijn.”

Wat overbleef was teleurstelling. “Die is enorm”, gaf Vrancken toe. “Als je twee keer op voorsprong komt en je wint niet, dan is dat enorm zuur. Er waren momenten dat het niet goed uitzag.”

Voor de match gaf Vrancken toe dat zijn ploeg niet had getraind op strafschoppen. Het is makkelijk om daar nu op te wijzen, maar had de Genkse T1 spijt van zijn keuze? “Servette heeft het ook niet gedaan, dus neen. Iedereen kan een penalty binnenschieten. Ik denk dat vandaag vooral het mentale doorslaggevend was. Die druk kun je niet nabootsen op training. Servette had 120 minuten lang overleefd met tien man. Als je dat doet, ben je blij dat die serie haalt en heb je niks meer te verliezen. Dat is een voordeel. Bij ons wat het net het tegenovergestelde. We wilden het afmaken in de match, maar als het dan op strafschoppen aankomt, weet je dat het een loterij is.”

“We zullen de volgende matchen zien hoe mijn spelers hierop reageren”, ging Vrancken verder. “Het zijn profs en dit maakt deel uit van het profbestaan. Ook al is onze kern heel erg jong. We hebben momenten gehad vandaag, maar ze te weinig genomen. Nu focussen we op de match van zaterdag tegen Eupen.”

KIJK OOK. Mark McKenzie: “Bekijken wat we beter hadden kunnen doen”

“Wat er verkeerd ging? Dat is voetbal, man. We waren niet scherp genoeg en daar straffen ze ons voor af. We moeten wijzer zijn, zeker als we op voorsprong komen. We moeten betere keuzes maken, dat ging vandaag mis. En daarvoor krijgen we uiteindelijk het deksel op de neus.”

“Wat nu? We moeten bekijken wat we beter hadden kunnen doen. En dan vol gaan tegen de volgende tegenstander - Olympiakos. In Europa zijn er geen makkelijke tegenstanders.”

KIJK OOK. Mike Trésor: “We waren niet efficiënt genoeg”

Trésor wees op het gebrek aan efficiëntie: “We hebben heel veel kansen gehad. Misschien niet altijd 100% kansen, maar genoeg kansen gehad om wel goals te maken. Op zich heeft Genève niet veel 100% kansen gecreëerd, maar ze maken twee doelpunten uit twee momenten.”

“Dat we niet profiteren van onze overtal is natuurlijk zeer jammer. En we missen nu de kans om die Champions League mee te maken. Terwijl we het toch eigenlijk in handen hadden. We moeten nu gewoon naar de volgende wedstrijd en ons best doen om tegen Olympiakos door te stoten.”