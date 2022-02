RC Genk verwijt arbitrage “gebrek aan respect” en zal als statement geen interviews toestaan voor en na match tegen Standard

Bekijk hier om welke fases het gaat:

Zwijgen is goud, redeneren ze in Genk. De beste manier om hun onvrede over de arbitrage en de VAR kenbaar te maken is helemaal niets zeggen. En dat zijn ze van plan, zondag voor en na de topper tegen Standard zal niemand van de club interviews geven. Niet aan rechtenhouder Eleven, niet in de mixed-zone en niet op de trainersbabbel achteraf. Bij Eleven zullen ze alvast not amused zijn. Clubs zijn contractueel verplicht om de trainer zowel voor als na de wedstrijd ter beschikking te stellen, evenals twee spelers tijdens rust en twee spelers na afloop van de partij. Communicatieverantwoordelijke van de Pro League Stijn Van Bever heeft het over een ‘gevaarlijk precedent’. De eventuele boete die gekoppeld is aan het niet naleven van contractuele verplichtingen tegenover Eleven Sports wil Genk er alvast bijnemen.

De reden voor het stil protest is een aantal scheidsrechterlijke beslissingen en VAR-interventies die naar hun aanvoelen steevast in het nadeel van Racing Genk uitvallen.

Voor de tweede uitwedstrijd op rij zag Racing Genk z’n poging tot ‘remontada’ in het klassement gestuit door een nederlaag in een tumultueuze slotfase. Telkens met strafschop tegen, telkens met een hoofdrol voor de VAR. “Wij hebben deze beslissing genomen uit onvrede met een aantal scheidsrechterlijke beslissingen in de voorbije wedstrijden en een gebrek aan respect voor onze spelers en onze club”, klinkt het. Een diepgewortelde onvrede over de arbitrage dus.

Duw in rug van Arteaga

Racing Genk verspeelde woensdagavond in de slotfase tegen OHL kostbare punten. Een schot van Taamari raakte in blessuretijd de arm van de ingevallen Carlos Cuesta. Scheidsrechter Bert Put liet eerst begaan, maar werd door de VAR toch gesommeerd om de beelden te gaan bekijken. Hands en strafschop oordeelde Put na het zien van de beelden. Bij Genk reageerden ze woest. Niet zozeer omdat Put handspel floot, wel omdat de VAR klaarblijkelijk geen graten zag in een duidelijke duwfout van Mercier in de rug van Arteaga luttele seconden eerder aan de overkant.

Ook in de vorige uitwedstrijd tegen Union kantelde de wedstrijd helemaal in de slotfase in het nadeel van Racing Genk door toedoen van de VAR. Scheidsrechter Nathan Verboomen kende Union toen een strafschop toe na een duwfout van Mujaid Sadick op Denis Undav. Een overtreding die buiten het strafschopgebied begon, maar erbinnen eindigde. Het Referee Derpartement verklaarde nadien via scheidsrechtersbaas Stephanie Forde overigens dat de VAR en de scheidsrechter het bij het rechte eind hadden.

Ook in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem vonden ze bij Racing Genk een reden om misnoegd te zijn. Een doelpunt van Genk werd afgekeurd na een vederlicht contact tussen Onuachu en Seck. Coach Bernd Storck uitte aan Den Dreef eveneens zijn ongenoegen.

“Ik heb het gevoel dat er met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt”, zei de Duitser. “Wat de ene dag een fout is, is dat de andere dag niet. Maar het is wel telkens in ons nadeel en dat is gewoon unfair.” Storck werd in zijn uitspraken gesteund door verschillende stemmen binnen de club, zij het off-record. “De inconsequentie en de onevenwichtige beslissingen van de wedstrijdleiding zijn stuitend”, klonk het. “En dat is het niet beschermen van ploegen die de wil tonen om te voetballen ook.” Bij Genk ervaren ze vooral dat laatste als een gebrek aan respect voor hun spelers. Zo zou ex-Genkspeler Sébastien Dewaest na de wedstrijd zelf hebben laten uitschijnen dat hij het opmerkelijk vond dat hij fout na fout kon begaan op Onuachu zonder daarvoor bestraft te worden. De optelsom van dat alles heeft ervoor gezorgd dat de maat vol is bij Genk. En dus gaan de lippen zondag op elkaar.

