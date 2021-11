RC Genk dreigt het drie speeldagen zonder tien internationals te moeten doen, De Condé is woedend: “Dit is competitievervalsing”

Racing Genk dreigt eind januari en begin februari maar liefst tien spelers te moeten missen. Tussen 26 januari en 3 februari worden in Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Azië nog twee WK-kwalificatiewedstrijden afgewerkt. In Afrika wordt op dat moment de African Cup of Nations gespeeld. In concreto mist Genk: Jhon Lucumi, Daniel Muñoz en Carlos Cuesta met Colombia. Angelo Preciado met Ecuador. Mark McKenzie, Ike Ugbo en Gerardo Arteaga met USA, Canada en Mexico. Junya Ito met Japan, Paul Onuachu met Nigeria en mogelijk ook Joseph Paintsil met Nigeria. In de grote Europese competities en de Nederlandse Eredivisie is rekening gehouden met die extra interlands en ligt de competitie op dat moment stil. De Pro League heeft géén rekening gehouden met die interlands en heeft in die periode zelfs een midweek speeldag ingelast, plus de heenwedstrijden in de halve finales van de Croky Cup. Een brug te ver vinden ze in Genk.

KRC dreigt op die manier maximaal negen spelers te missen in de midweekse thuiswedstrijd tegen KV Mechelen op speeldag 24, de uitmatch tegen OHL op speeldag 25 en de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem van speeldag 26. Mocht Racing Genk nog actief zijn in de bekercompetitie dan zouden ze tussen de duels met OHL en Zulte Waregem ook nog de heenwedstrijd in de 1/2de finale van de beker moeten spelen zonder een groot deel van hun basisploeg. En dat zint ze in Limburg begrijpelijkerwijze niet.

In die mate zelfs dat Genk sinds september achter de schermen al bezig is om hun geplande competitiematchen in die periode te verschuiven naar een andere datum. Zonder succes, want elk voorstel daartoe is door de raad van bestuur van de Pro League van tafel geveegd en ook bij de andere G5 clubs - die mogelijk ook een aantal spelers zullen moeten afstand - vindt Genk geen gehoor. “We zoeken al sinds september tevergeefs naar een oplossing”, zegt head of football Dimitri de Condé. “Het grote probleem is dat er op de kalender die de Pro League heeft voorgesteld en is goedgekeurd door alle clubs, geen rekening is gehouden met die extra internationale speeldagen. In augustus 2020 heeft de FIFA omwille van corona beslist om een extra interlandwindow te creëren voor de continenten die meer WK-kwalificatiewedstrijden moeten afwerken dan de Europese landen.”

Volledig scherm Genk moet onder meer Jhon Lucumi missen. © Photo News

“Omdat er in Europa op dat moment géén interlands worden gespeeld heeft de kalendercommissie beslist om die Fifa-data te negeren”, gaat De Condé verder. “Terwijl dat al de ons omringende landen daar wél rekening mee hebben gehouden. In Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en Nederland wordt er in die periode niet gevoetbald. Hier zijn ze zelfs nog een stap verder gegaan, door in die periode nog een extra midweekse speeldag op de kalender te zetten. Daar zijn wij als club niet gewoon boos over, maar zelfs razend. Iedereen roept dat we onze competitie internationaal overeind moeten houden, maar dan gaan we wel extra wedstrijden plannen terwijl onze internationals weg zijn. Dit is competitievervalsing en een manifest gebrek aan respect voor onze club, onze spelers en onze supporters.”

Racing Genk formuleerde zelf twee voorstellen om de wedstrijden te verplaatsen en ging ook te rade bij de ECA, de European Club Association. “De Pro League voorziet in de kalender twee blokken om inhaalwedstrijden af te werken, tussen 18 en 20 januari en tussen 8 en 10 februari”, duidt de Condé het eerste voorstel. “Dat voorstel is van tafel geveegd omdat die blokken voorbehouden zijn om wedstrijden in te halen die zouden zijn afgelast omwille van winterse condities. Dus die data worden gereserveerd voor clubs die niet in staat zijn om hun veld speelklaar te krijgen door winterse omstandigheden. Ongelooflijk. Ik garandeer hier op straffe van een 0-5 nederlaag dat Racing Genk áltijd in staat is om zijn veld speelklaar te krijgen. In een professionele competitie zouden álle clubs dat moeten kunnen garanderen.”

Volledig scherm Junya Ito © Photo News

Ook de vraag om de wedstrijd tegen KV Mechelen te vervroegen botste op een njet bij de Pro League. “We wilden onze winterstage met een dag inkorten om zo de wedstrijd tegen KV Mechelen te vervroegen naar 12 januari, ook dat kon niet. Met als argument dat als dit goedgekeurd zou worden, clubs dan ook om uitstel zouden kunnen vragen omdat ze drie gekwetste spelers hebben. Sorry, als ik zoiets hoor stopt het voor mij. Als clubbestuurders geen onderscheid kunnen maken tussen een groot aantal internationals te moeten missen omwille van een door de FIFA extra ingelaste interlandbreak en drie gekwetste spelers, dan weet je niet waarover je praat. En dan is het dringend tijd dat er echte voetbalmensen op die posities komen te zitten.”

Bij het ECA kreeg Genk de raad om met de clubs onderling tot een vergelijk te komen, maar Genk vond geen gehoor bij de andere Belgische topclubs. “We staan alleen in dit verhaal”, zegt de Condé. “Ik heb verschillende clubs gecontacteerd en die vielen uit de lucht. Ik snap ook wel dat als je maar één international hebt, je niet meteen zo benadeeld bent als wij en je niet staat te springen om dat uitstel toe te staan. Maar ik had van bepaalde clubs toch op iets meer Fair Play gerekend. Het competitief egoïsme zegeviert.”

Allerlaatste strohalm

Genk beraadt zich intussen over juridische stappen. “Wij bekijken als club wat mogelijk is”, zegt de Condé. Kalendermanager Nils Van Brantegem is op de hoogte van de problematiek, maar wijst naar de goedkeuring van de kalender door de Pro League. “Wij hebben inderdaad geen rekening gehouden met die extra interlands, zoals we ook geen rekening houden met de Africa Cup. Maar de kalender is wel door alle clubs, ook door Racing Genk, goedgekeurd.” De Condé: “De kalender die goedgekeurd is, was misleidend. Er is niet over extra interlands gesproken en die staan ook niet vermeld in de kalender.”

Als allerlaatste strohalm overweegt Racing Genk contact op te nemen met de desbetreffende federaties. “Al is ook dat een moeilijk verhaal. Colombia en Japan zijn nog volop in de running en ook Amerika en Canada zijn nog niet zeker van een WK-ticket. Maar met een beetje goodwill van de Pro League en de andere clubs had dit makkelijk opgelost kunnen worden.”

Volledig scherm Dimitri de Condé © Photo News