Racing Genk ziet in Argentijns talent Castro vervanger van Thorstvedt

Racing Genk Vrancken voorge­steld bij RC Genk: “Mijn voetbalfi­lo­so­fie stemt overeen met die van het bestuur”

Wouter Vrancken (43) is voorgesteld als de nieuwe trainer van Racing Genk. De Limburger zet in de Cegeka Arena de volgende stap in zijn trainerscarrière en er zit na het matige afgelopen seizoen van Genk ook druk op de ketel. “Ik weet wat de fans van de spelers verwachten.”

7 juni