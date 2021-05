Racing Genk wil contract van Ito nóg eens openbreken: “Hij zit hier op zijn plek”

Racing Genk INTERVIEW. Peter Croonen verkiest bekerwinst boven CL-vetpotten: “Het zijn trofeeën die het succes van een club bepalen”

23 april Zondag is het D-day voor Racing Genk en Peter Croonen. De Genkse voorzitter kan met de Beker het laatste gaatje op zijn palmares opvullen. En daar hecht Croonen veel belang aan. Meer dan aan prijzengeld en andere vetpotten. “Ik kies de Beker boven CL-kwalificatie. Prijzen zijn het allerbelangrijkste in voetbal.” Croonen had het daarnaast ook over hete hangijzers als de BeNeLiga en de Super League.