Racing Genk troeft Brighton af voor Ghanees toptalent en telt tot 7 miljoen neer

De verrichtingen van Bonsu Baah worden al enige tijd gevolgd door Genk. De tiener ruilde pas in maart van dit jaar het Ghanese Shootings Stars in voor Sarpsborg, waar hij in twaalf competitiematchen één keer scoorde en één assist gaf. De linksbenige rechtsvoor heet een ruwe diamant te zijn. Snel, technisch en iemand die zowel binnendoor als buitenom spelers kan passeren. Bonsu Baah behoorde ook tot de genomineerden voor de Golden Boy Award.

Er was behoorlijk wat concurrentie voor de jonge aanvaller. Zo wilde het Engelse Brighton zelfs tot tien miljoen euro gaan. Maar het is Genk dat zijn slag thuishaalt. Bonsu Baah, die net als Mike Trésor begeleid wordt door Shallon Nkeshimana, tekent voor vijf jaar in de Cegeka Arena. De vicekampioen betaalt 5,2 miljoen aan Sarpsborg. Een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot 7 miljoen.

Tevreden de Condé

“Als flankaanvaller is hij een echte dribbelaar die, in combinatie met zijn snelheid, maar al te graag de één-tegen-éénconfrontatie met een verdediger opzoekt”, zegt Head of Football Dimitri de Condé. “Ook zijn fysieke parameters zijn voor zijn leeftijd ongezien. De kwaliteiten van Christopher passen perfect in de voetbalvisie van onze club. We zijn absoluut in de wolken dat we hem hebben kunnen overtuigen van ons project en kunnen niet wachten om met hem aan de slag te gaan. Bij KRC Genk komt hij terecht in de ideale omgeving om de volgende stappen te zetten in zijn carrière voor hij de overstap maakt richting de Europese top.”