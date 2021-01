Racing Genk strikt Amerikaanse international Mark McKenzie

KRC GenkKRC Genk heeft de transfer afgerond van de Amerikaanse international Mark McKenzie (21). Hij komt over van MLS-club Philadelphia Union. Als hij slaagt in zijn medische testen, tekent McKenzie een contract tot midden 2025 in de Luminus Arena.

Mark McKenzie, een New Yorker uit de Bronx, is een van de aanstormende talenten uit de Amerikaanse Major League Soccer. Hij is een kopbalsterke en stevige centrale verdediger die zowel over een goeie linker als rechter beschikt. Hij werd zopas verkozen in het MLS-elftal van het seizoen. Met zijn club eindigde hij op de eerste plaats in de reguliere competitie. McKenzie genoot ook aandacht van verschillende andere Europese clubs.

McKenzie werd opgeleid bij Philadelphia Union en was pas 17 toen hij zijn profdebuut maakte in de satellietclub van ‘the Union’. In zijn debuutjaar in het eerste elftal werd hij al genomineerd als beste rookie van de MLS. Als voormalig jeugdinternational maakte hij al op zijn 19de deel uit van de Amerikaanse selectie. Zijn eerste interland voor de VS speelde hij begin dit jaar.

Nu het papierwerk afgerond is, kan McKenzie eerstdaags naar België afreizen. McKenzie is de tweede transfer van de Limburgers in deze wintermercato. Eerder haalde het de Ecuadoriaan Angelo Preciado als vervanger voor de naar Atalanta vertrokken Joakim Maehle.