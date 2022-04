Racing Genk mikt op drie à vier inkomende transfers voor volgend seizoen: “Spelers moeten willen vlammen”

Racing GenkRacing Genk begint zondag in Gent aan de zware opdracht om via de Europe Play-offs een Europees ticket te bemachtigen. Tegelijk is men achter de schermen al druk bezig aan volgend seizoen. De meeste knopen moeten nog worden doorgehakt – bijvoorbeeld die van Bernd Storck –, maar duidelijk is dat de Limburgse club wil gaan doorselecteren. “Bepaalde individuen zijn niet meer welkom”, zegt Head of Football Dimitri de Condé.

Genk kan zich in de komende zes matchen geen misstap veroorloven als het ook volgend seizoen Europees wil spelen. Deelname aan de Conference League is niet alleen belangrijk voor het prestige en de financiën van de club, maar ook met het oog op versterkingen en contractverlengingen. Want er staat wel wat te gebeuren in de Cegeka Arena. De club is momenteel met Kristian Thorstvedt (23) in gesprek om zijn tot 2023 lopende verbintenis te verlengen. De Noor was vorig seizoen een van de stuwende krachten achter de bekerwinst en wordt gezien als een speler die de mouwen opstroopt.

Quote Bepaalde individuen zijn niet meer welkom. Er zijn jongens waarvan ik weet dat het op is. Sommigen zitten aan het einde van een cyclus: spelers die prijzen hebben gewonnen en minder binding met de club hebben. Dimitri de Condé, Head of Football

Laat dat laatste nu net zijn wat er volgens Head of Football Dimitri de Condé dit seizoen aan ontbrak bij Racing. “We willen jongens die willen vlammen, die drive miste ik vaak dit jaar”, zegt de Condé. Hij wil doorselecteren. “Ik wil geen namen noemen, maar bepaalde individuen zijn niet meer welkom. Het zijn er gelukkig niet te veel. Er zijn jongens waarvan ik weet dat het op is en ze volgend jaar die benodigde passie niet kunnen brengen. Sommigen zitten aan het einde van een cyclus: spelers die bepaalde prijzen hebben gewonnen en minder binding met de club hebben. Dat is een moeilijke oefening, maar die gesprekken zijn al gevoerd”, aldus de Condé, die mikt op drie à vier inkomende transfers.

Dessers

Krijgt wellicht een nieuwe kans in Genk: Cyriel Dessers. De spits, van kindsbeen af supporter van de club, komt momenteel op huurbasis uit voor Feyenoord en is dankzij enkele belangrijke goals in Rotterdam uitgegroeid tot publiekslieveling. Zoals eerder bericht is de aankoopoptie ter waarde van 4 miljoen euro (in principe) te hoog gegrepen voor Feyenoord en keert de 27-jarige spits in de zomer terug. Als Paul Onuachu vertrekt, verandert dat meteen het perspectief van Dessers in Limburg. “Een maand geleden hebben we met Cyriel en zijn entourage gesproken”, zegt de Condé. “Hij is altijd welkom geweest in Genk en ik als TD ontvang hem met open armen. Ik denk dat zijn rol in de kleedkamer ook is onderschat. Vorig jaar was hij in zijn rol heel belangrijk voor de ploeg. Het verrast me niet dat hij het goed doet bij Feyenoord. Hopelijk kan hij nog van waarde zijn voor Genk. Als hij dat anders ziet, zullen we ernaar moeten handelen.” Feyenoord heeft nog tot 1 juni om de optie op Dessers te lichten.

Wat met Storck?

Een van de grootste vraagtekens staat op dit moment achter de naam van trainer Bernd Storck. Begint de Duitser zondag aan zijn ‘Last Dance’ met Genk? “Die gesprekken moeten we nog voeren. Voorzitter Peter Croonen en ik zitten weldra samen om te bekijken hoe we alles zien. We beseffen dat het ook geen makkelijke opdracht is geweest voor deze trainer. Bovendien heeft hij zelf ook een belangrijke stem over zijn toekomst”, besluit het Head of Football.

