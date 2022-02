Racing Genk heeft nu ook Spaanstalige socialmedia-accounts en strikt Falcao voor de lancering: “Van harte welkom”

‘Real Racing Genk’, is dat dan de officiële naam van de Limburgers in het Spaans? KRC Genk heeft vandaag in elk geval een officieel Spaanstalig Twitter- en Instagramaccount. Een idee waar de club al langer mee speelde door de vele Spaanssprekende spelers in de selectie: Colombianen Muñoz, Cuesta en Lucumi, de Mexicaan Gerardo Arteaga, de Ecuadoraan Angelo Preciado en de Spanjaard Mujaid Sadick. Het is de ideale manier om die spelers dichter bij hun fans in hun thuisland te brengen en ook een leuk initiatief om de Spaanstaligen nog meer in de markt zetten.