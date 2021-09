Racing Genk gaat voor de koppositie tegen de Great Old: “Maar willen vooral kloof met Antwerp uitbouwen”

Racing Genk speelt morgenavond voor de koppositie op Antwerp. Een zege in de inhaalwedstrijd tegen de Great Old zou hen op gelijke hoogte brengen van Club Brugge. Beide clubs hebben dan evenveel gewonnen matchen, maar het doelsaldo is in het voordeel van Genk. “Op kop komen zou leuk zijn”, zei Van den Brom. “En we gaan het zeker niet nalaten als het kan, maar mij zou het er toch vooral om gaan dat we in dat geval de kloof met Antwerp vergroten. Op termijn beschouw ik hen toch als een ploeg die in die top vier kan eindigen.”

Van den Brom kan tegen Antwerp geen beroep doen op Théo Bongonda, out met een blessure aan de hamstrings. “Zijn herstel verloopt goed, maar we willen geen risico’s nemen. Ik ga er ook vanuit dat hij zondag tegen Seraing niet in actie zal komen.” Erger is het gesteld met Simen Juklerod, de linksachter die Genk overnam van Antwerp. “Hij is maandagavond opnieuw geblesseerd geraakt aan de kuit in een wedstrijd met de beloften. Hij was pas hersteld van een kuitblessure en is nu terug naar af. Ik denk dat we hem een paar weken kwijt zijn.”

Daardoor heeft Van den Brom weinig wisselmogelijkheden op de linksback. “Maar gelukkig is Arteaga één van de fitste spelers in mijn kern. Ik hoor ook van de kinesisten dat die zelden of nooit ‘op de bank’ komt liggen bij hen.” Mogelijk haalt Van den Brom de 18-jarige Tuur Rommens wat vaker bij de A-kern, de linkervleugelverdediger van de beloften. In tegenstelling tot Genk, dat op STVV 7 wissels doorvoerde, speelde Antwerp tegen Seraing met z’n basiself. “Ook hun keuze heeft goed uitgedraaid, want ze hebben gewonnen”, vervolgde Van den Brom. “We gaan kijken of wij daardoor morgen frisser aan de aftrap komen. Het wordt een leuke wedstrijd voor een fanatiek publiek, zo heb ik het graag.”

Lees ook:

Volledig scherm © BELGA