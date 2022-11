Racing Genk en Wouter Vrancken vinden akkoord over nieuw contract

KIJK. Wout Vrancken is trots op zijn reeks bij Racing Genk

Op de details is het wachten tot morgen. Dan organiseert Genk een persconferentie waarin Vrancken samen met voorzitter Peter Croonen en Head of Football Dimitri de Condé ingaat op de inhoudelijke invulling van de nieuwe verbintenis. Wellicht wordt dan ook duidelijk of het contract van Vrancken van onbepaalde duur krijgt of dat het wordt omgezet in een van bepaalde duur van pakweg drie of vier seizoenen.