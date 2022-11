Racing Genk en Wouter Vrancken vinden akkoord over nieuw contract tot 2026: “Vanaf eerste moment goed gevoel”

KIJK. Wout Vrancken is trots op zijn reeks bij Racing Genk

Vranckens contract werd dus omgezet van één van onbepaalde duur naar één tot 2026. Hij krijgt ook meer verantwoordelijkheid bij Racing Genk. Hij zal de visie van de club nog verder mee mogen uittekenen. Het zal voor andere clubs een pak moeilijker worden om Vrancken op te pikken in Genk. Anderzijds is het voor Genk straks lastiger om Vrancken te ontslaan - mocht het dat ooit willen.

In september werd al duidelijk dat Genk langer door wilde met zijn trainer. “Het moet voor meer duidelijkheid zorgen”, zei de Genkse T1 destijds. “We zullen zien hoe het in de praktijk zal uitzien. Die ideeën moeten nog verder uitgewerkt worden. Ik heb al eerder verteld dat ik hier heel tevreden ben.”

Voorzitter Peter Croonen: “Werken graag met toppers”

Wouter Vrancken en de clubleiding van RC Genk gingen dinsdagochtend verder in op de contractverlenging van de coach. “We zijn zeer tevreden over Wouter en onze sterke heenronde”, zei voorzitter Peter Croonen. “Over de laatste vijf jaar zijn we tweede in de G5-ranking, ondanks een turbulent trainerstraject. Meermaals hebben we aangegeven dat we stabiliteit op die positie nastreven. We werken heel graag met toppers, die RC Genk zien als eindstation binnen België.”

Dimitri de Condé: “Wouter matcht met ons DNA”

Head of Football Dimitri de Condé stoorde zich al langer aan het grote verloop aan trainers bij de huidige competitieleider. “Wouter matcht met onze identiteit. Inhoudelijk zal hij betrokken worden bij het verder uitbouwen van de ambities en het DNA van deze club. Dat uit zich in een nieuw contract tot 2026. Waarom? Onbepaalde duur is iets zwevends. Dit is een engagementsverklaring van beide partijen om op lange termijn te gaan werken.”

Wouter Vrancken: “Voel me hier thuis”